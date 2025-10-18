26
عربي-دولي
ترامب يسعى لتعليق حكم أوقف مؤقتاً نشر الحرس الوطني بشيكاغو
Lebanon 24
18-10-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
من المحكمة
العليا
تعليق حكم محكمة ذات درجة أدنى، كان قد أوقف بشكل مؤقت نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو والمناطق المحيطة بها.
وكانت ولاية إلينوي التي يقودها
الديمقراطيون
ومدينة شيكاغو قد رفعتا دعوى قضائية تطعن في خطة
ترامب
، وقالتا إنه لا يمكن إرسال جنود إلى المنطقة بدون موافقتهما.
وكانت محكمة اتحادية في شيكاغو قد أوقفت في البداية الأسبوع الماضي نشر الجنود لمدة أسبوعين. ثم لجأت إدارة ترامب إلى محكمة استئناف اتحادية، لكنها رفضت في البداية أيضاً السماح بنشر الجنود.
ويسعى ترامب إلى الحصول على المساعدة من المحكمة العليا. وخلال ولايته الأولى، عين الرئيس الأميركي ثلاثة قضاة لملء الشواغر في المحكمة، مما أدى إلى تحول حاد في توجهها نحو اليمين.
وتصاعد النزاع بعد وضع قوات الحرس الوطني
تحت السيطرة
الفيدرالية وإرسالها لحماية الممتلكات والمسؤولين الفيدراليين، بما في ذلك عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وتم أيضاً إرسال قوات من تكساس إلى إلينوي.
