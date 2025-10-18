آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة

حذرت صحيفة "الغارديان" من "انهيار" خطّة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، وذلك بسبب العديد من النقاط الرئيسية التي لم تُحل بعد ضمن العشرين بنداً التي تضمّهاالخطة، إضافة إلى عثرات جديدة مستجدة مثل الخلافات المبكرة حول إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين.

وذكرت الصحيفة أن قضيتين أساسيتين قد تنهيان الاتفاق، آجلاً أم عاجلاً، وهما انسحاب الكامل من غزة، وآليات نزع سلاح حركة والفصائل الأخرى، ونشر قوات حفظ السلام الدولية.





وفي ما يتعلق بالانسحاب ، يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على أكثر من نصف القطاع، بما في ذلك ممر فيلادلفيا المجاور للحدود مع مصر، الذي تصر حماس على ضرورة الانسحاب منه.

وبينما تتوقع الخطة انسحاباً تدريجياً يقلص الوجود العسكري إلى 40% ثم إلى 15%، إلا أنها تفشل في تحديد جدول زمني واضح أو آليات تنفيذ أو ضمانات.





ويعزز هذا الغموض، وفق "الغارديان"، من مخاطر الخلافات، خاصة أن حماس طالما أصرّت على انسحاب كامل كشرط لأي اتفاق، وإن كانت رضخت لهذا التنازل تحت ضغط مكثف، فإنها تذكر حماس جيداً تجارب سابقة فاشلة، مثل انسحاب إسرائيل في آذار الماضي من اتفاق متعدد المراحل مدعوم من أميركياً، عندما رفضت التفاوض على جدول زمني لانسحاب قواتها رغم عدم اكتمال إطلاق سراح الرهائن.





ولم يتخذ أي إجراء، حتى بعد فرض إسرائيل حصاراً لثلاثة أشهر على المساعدات، كما تجاهل ، بنيامين نتنياهو، دعوة الأخيرة لوقف القصف؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين في غزة، بمن فيهم أطفال، خلال يوم واحد فقط.





أما القضية الثانية فتتعلق بنزع سلاح حماس وتدمير أنفاقها ومراكز إنتاج الأسلحة؛ إذ تحظر الخطة احتلال إسرائيل لغزة أو ضمها، لكنها لا تستبعد وجوداً عسكرياً مؤقتاً مفتوحاً، مبرراً بعدم امتثال حماس. ومع ذلك، تفتقر الخطة إلى أحكام مراقبة وتحقق؛ ما يمنح إسرائيل مجالاً للتأخير متعللة بعدم الامتثال.





وكان السفير الإسرائيلي في ، يحيئيل ليتر، أكد بأن بلاده ستبقى في غزة حتى نزع السلاح الكامل، وتعهد نتنياهو باستئناف الحرب إذا لم يحدث ذلك. من جانبها، تخشى حماس أن تُترك بلا دفاع، وأكد مسؤول كبير فيها يوم السبت أن "مطلب تسليم سلاحنا غير قابل للتفاوض"، مشدداً على أن نزع السلاح "غير وارد".





وتضيف الخطة تعقيداً آخر مع قوة الاستقرار الدولية، التي ستتكون من قوات إقليمية ودولية لتولي أمن غزة بعد انسحاب إسرائيل، لكنها لا تُوضح حجمها أو مسؤولياتها أو كيفية التعامل مع الفوضى، سواء كانت اشتباكات مع حماس أو عنفاً عشائرياً.





ورغم اهتمام بعض الدول، لم يلتزم أي منها بتوفير قوات بعد، ربما بسبب المخاطر، كما يبدو افتراض موافقة إسرائيل على قوة قوية مجازفة، خاصة مع تاريخها في التدخل دون قيود منذ احتلال غزة عام 1967.