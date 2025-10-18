Advertisement

غروسي: البدء بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية

18-10-2025 | 06:40
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية المتضررة في محطة زابوروجيه النووية بدأ بعد وقف إطلاق النار في منطقة الخطوط المتضررة.
وأشار إلى أن عودة إمدادات الطاقة الخارجية أمر بالغ الأهمية للسلامة النووية.
وأضاف: "كلا الجانبين تعاونا بشكل بناء مع الوكالة لضمان تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة". (روسيا اليوم)
