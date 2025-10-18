غروسي: البدء بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية

Advertisement

أعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية المتضررة في محطة زابوروجيه النووية بدأ بعد وقف إطلاق النار في منطقة الخطوط المتضررة.وأشار إلى أن عودة إمدادات أمر بالغ الأهمية للسلامة النووية.