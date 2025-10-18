Advertisement

عربي-دولي

في مواجهة التهديدات الأمنية… باكستان تتحاور مع طالبان في الدوحة

Lebanon 24
18-10-2025 | 07:30
أشارت وزارة الخارجية الباكستانية، الى "أن وزير الدفاع يترأس وفدا لإجراء مباحثات مع ممثلي طالبان في الدوحة اليوم".
وأكدت الوزارة "أن المحادثات ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب المنطلق من أفغانستان".
وقالت "أن المحادثات ستركز على استعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية". (الجزيرة)
 
