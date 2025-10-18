بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مطار دكا الدولي

علقت السلطات في دكا كل عمليات الطيران في ، في ، في أعقاب نشوب حريق في قسم الشحن بالمطار.

وقال المتحدث باسم طلحة إنه تم إرسال 32 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي بدأ بعد ظهر اليوم السبت.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد دخان أسود فوق المطار.

وقامت البنغلادشية المملوكة للدولة "بيمان" بتحويل 4 من رحلاتها، التي كان من المقرر أن تهبط في دكا، إلى مطارات في سيلهيت وشاتوغرام. (روسيا اليوم)