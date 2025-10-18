بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مطار دكا الدولي

📹 حريق هائل في مطار حضرة شاه جلال في بنغلاديش
اندلع حريق ضخم في مطار حضرة شاه جلال في دكا، اليوم السبت، مما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية.
وقع الحادث في صالة الشحن بالمطار، حيث تُخزن البضائع المستوردة، لكن تم السيطرة على الحريق بفضل جهود هيئة الطيران المدني البنغالية،… pic.twitter.com/k1yNySQHck
