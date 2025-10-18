Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مطار دكا الدولي

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:30
علقت السلطات في دكا كل عمليات الطيران في مطار حضرة شاه جلال الدولي، المطار الرئيسي في بنغلاديش، في أعقاب نشوب حريق في قسم الشحن بالمطار.
 
 
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء طلحة بن قاسم إنه تم إرسال 32 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي بدأ بعد ظهر اليوم السبت.
 
وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد دخان أسود فوق المطار.
 
وقامت شركة الخطوط الجوية البنغلادشية المملوكة للدولة "بيمان" بتحويل 4 من رحلاتها، التي كان من المقرر أن تهبط في دكا، إلى مطارات في سيلهيت وشاتوغرام. (روسيا اليوم)
 
