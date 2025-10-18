25
بيروت
24
طرابلس
23
صور
23
جبيل
23
صيدا
24
جونية
21
النبطية
19
زحلة
19
بعلبك
3
بشري
18
بيت الدين
17
كفردبيان
عربي-دولي
تحت شعار "لا للملوك".. ملايين الأميركيين تظاهروا ضد ترامب
Lebanon 24
18-10-2025
|
14:30
شهدت
الولايات المتحدة
موجة احتجاجات واسعة ضد الرئيس
الجمهوري
دونالد ترامب
تحت شعار "نو كينغز/لا للملوك"، رفضًا لما اعتبره المحتجون "نهجًا سلطويًا" في إدارة البلاد.
توزعت التحركات على أكثر من 2,500 احتجاج في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة، بما غطّى الولايات الخمسين.
تركزت تظاهرات مركزية في
واشنطن
العاصمة وسان فرانسيسكو وسان دييغو وأتلانتا ونيويورك وهيوستن وهونولولو وبوسطن وكانساس سيتي وبوزمان وشيكاغو ونيو أورلينز.
امتدت التحركات إلى عواصم أوروبية، حيث نظّم متضامنون فعاليات داعمة في برلين ومدريد وروما.
واختلف توقيت انطلاق الاحتجاجات حسب المواقع، وقد أتاح المنظمون
عبر موقع
"نو كينغز" خريطة تفاعلية ضمّت تفاصيل كل موقع للتظاهر.
قاد التحرك تحالف من الجماعات اليسارية التي كانت قد نظّمت تظاهرات مماثلة في يونيو الماضي، حين خرج الملايين بالتزامن مع عرض عسكري أقامه
ترامب
في واشنطن.
