نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026

Advertisement

أعلن مساء السبت عزمه الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2026. وجاء تصريح ردًا على سؤال مباشر عبر القناة الرابعة عشرة عمّا إذا كان ينوي خوض الاستحقاق المقبل، فأجاب بالإيجاب.ويُعد نتنياهو زعيم حزب الليكود وأطول من شغل منصب رئاسة الحكومة ، بأكثر من 18 عامًا منذ 1996 على ولايات منفصلة. ويأتي إعلانه وسط تصاعد انتقادات داخلية لأدائه السياسي والعسكري، خصوصًا المرتبط بالحرب في .وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، قال نتنياهو إن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، موضحًا أن إنهاءها نهائيًا مرهون بإعادة جميع الرهائن وتفكيك حركة ونزع سلاح القطاع. وأشار إلى أنه سيعرض على الحكومة قرارًا بإعادة تسمية الحرب بـ«حرب النهوض»، معتبرًا أنها غيّرت وجه .