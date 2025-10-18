Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:37
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت عزمه الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2026. وجاء تصريح نتنياهو ردًا على سؤال مباشر عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة عمّا إذا كان ينوي خوض الاستحقاق المقبل، فأجاب بالإيجاب.
ويُعد نتنياهو زعيم حزب الليكود وأطول من شغل منصب رئاسة الحكومة في إسرائيل، بأكثر من 18 عامًا منذ 1996 على ولايات منفصلة. ويأتي إعلانه وسط تصاعد انتقادات داخلية لأدائه السياسي والعسكري، خصوصًا المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، قال نتنياهو إن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، موضحًا أن إنهاءها نهائيًا مرهون بإعادة جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع. وأشار إلى أنه سيعرض على الحكومة قرارًا بإعادة تسمية الحرب بـ«حرب النهوض»، معتبرًا أنها غيّرت وجه الشرق الأوسط.
