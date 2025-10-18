بوساطة قطر وتركيا.. اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان

Advertisement

وأعربت الخارجية عن تطلع الدوحة إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود. وكان مسؤولون باكستانيون قد بدأوا محادثات في قطر السبت مع نظرائهم الأفغان لإعادة الهدوء بعد مواجهة أودت بالعشرات وانهيار هدنة سابقة. وذكرت الخارجية الباكستانية أن المحادثات تركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء "الإرهاب العابر للحدود" ضد باكستان والمنطلق من ، وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الحدود.واتهمت كابول، الجمعة، إسلام أباد بخرق الهدنة عبر ضربات أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان وثلاثة لاعبي كريكت، في ولاية باكتيكا شرق البلاد. من جهتها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الضربات استهدفت جماعة مسلحة مرتبطة بحركة الباكستانية في المناطق الحدودية الأفغانية، عقب هجوم قتل عسكريين باكستانيين في شمال وزيرستان.