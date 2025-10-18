Advertisement

عربي-دولي

بوساطة قطر وتركيا.. اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان

Lebanon 24
18-10-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1431217-638964530286640025.png
Doc-P-1431217-638964530286640025.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقفٍ فوري لإطلاق النار خلال محادثات بوساطة قطر وتركيا في الدوحة. وأضافت أن الجانبين اتفقا على إنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، مع عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استدامة الهدنة والتحقق من تنفيذها بشكل موثوق.
Advertisement

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود. وكان مسؤولون باكستانيون قد بدأوا محادثات في قطر السبت مع نظرائهم الأفغان لإعادة الهدوء بعد مواجهة أودت بالعشرات وانهيار هدنة سابقة. وذكرت الخارجية الباكستانية أن المحادثات تركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء "الإرهاب العابر للحدود" ضد باكستان والمنطلق من أفغانستان، وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الحدود.

واتهمت كابول، الجمعة، إسلام أباد بخرق الهدنة عبر ضربات أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان وثلاثة لاعبي كريكت، في ولاية باكتيكا شرق البلاد. من جهتها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الضربات استهدفت جماعة مسلحة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية الأفغانية، عقب هجوم قتل عسكريين باكستانيين في شمال وزيرستان.

مواضيع ذات صلة
لمدة 48 ساعة.. إتّفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار
lebanon 24
19/10/2025 10:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
lebanon 24
19/10/2025 10:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
lebanon 24
19/10/2025 10:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
19/10/2025 10:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية القطرية

وزارة الخارجية

الباكستاني

أفغانستان

القطرية

من جهته

طالبان

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
02:44 | 2025-10-19
02:27 | 2025-10-19
01:54 | 2025-10-19
01:09 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24