بوساطة قطر وتركيا.. اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الخارجية القطرية
في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقفٍ فوري لإطلاق النار خلال محادثات بوساطة قطر وتركيا في
الدوحة
. وأضافت أن الجانبين اتفقا على إنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، مع عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استدامة الهدنة والتحقق من تنفيذها بشكل موثوق.
وأعربت الخارجية
القطرية
عن تطلع الدوحة إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود. وكان مسؤولون باكستانيون قد بدأوا محادثات في قطر السبت مع نظرائهم الأفغان لإعادة الهدوء بعد مواجهة أودت بالعشرات وانهيار هدنة سابقة. وذكرت الخارجية الباكستانية أن المحادثات تركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء "الإرهاب العابر للحدود" ضد باكستان والمنطلق من
أفغانستان
، وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الحدود.
واتهمت كابول، الجمعة، إسلام أباد بخرق الهدنة عبر ضربات أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان وثلاثة لاعبي كريكت، في ولاية باكتيكا شرق البلاد. من جهتها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الضربات استهدفت جماعة مسلحة مرتبطة بحركة
طالبان
الباكستانية في المناطق الحدودية الأفغانية، عقب هجوم قتل عسكريين باكستانيين في شمال وزيرستان.
