عربي-دولي
لأسباب "استثنائية"... متحف اللوفر في باريس يُغلق أبوابه!
Lebanon 24
19-10-2025
|
06:36
A-
A+
نفّذ عدد من اللصوص
صباح الأحد
عملية سطو على مجوهرات داخل متحف اللوفر في
باريس
، قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة
الفرنسية
ومصدر مطلع.
وأعلن المتحف، الأكثر زيارة في العالم، غلق أبوابه طوال اليوم.
ووفق التحقيقات الأولية، وقع السطو بين الساعة 9:30 و9:40 صباحاً، ولا يزال تقييم قيمة المسروقات جارياً.
واستخدم اللصوص، الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة المستهدفة، وكانوا مجهزين بمناشير كهربائية صغيرة، بحسب مصدر أمني.
وقالت وزيرة الثقافة
رشيدة داتي
عبر منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاب متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية".
وأفادت أوساط
الوزيرة
وكالة "فرانس برس" بأن مجرماً واحداً أو أكثر دخلوا المتحف.
وعلى إثر ذلك أعلن المتحف أنه سيظل مغلقاً اليوم لأسباب استثنائية.
