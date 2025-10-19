لأسباب "استثنائية"... متحف اللوفر في باريس يُغلق أبوابه!

Advertisement

وأعلن المتحف، الأكثر زيارة في العالم، غلق أبوابه طوال اليوم.ووفق التحقيقات الأولية، وقع السطو بين الساعة 9:30 و9:40 صباحاً، ولا يزال تقييم قيمة المسروقات جارياً.واستخدم اللصوص، الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة المستهدفة، وكانوا مجهزين بمناشير كهربائية صغيرة، بحسب مصدر أمني.وقالت وزيرة الثقافة عبر منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية".وأفادت أوساط وكالة "فرانس برس" بأن مجرماً واحداً أو أكثر دخلوا المتحف.وعلى إثر ذلك أعلن المتحف أنه سيظل مغلقاً اليوم لأسباب استثنائية.