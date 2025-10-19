تصعيد جديد في غزة… وقف المساعدات وإغلاق المعابر بأمر من نتنياهو

Advertisement

أصدر توجيهًا بوقف المساعدات الإنسانية إلى حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت به هيئة البث مساء الأحد.كما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة السياسية وافقت على توصية الجيش بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرةً إلى أن القرار يشمل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة.ونقل المصدر عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير مشددة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في القطاع، دون تحديد موعد لاستئناف المساعدات.