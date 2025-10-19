Advertisement

عربي-دولي

تصعيد جديد في غزة… وقف المساعدات وإغلاق المعابر بأمر من نتنياهو

Lebanon 24
19-10-2025 | 12:29
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهًا بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد.
كما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة السياسية وافقت على توصية الجيش الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرةً إلى أن القرار يشمل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة.

ونقل المصدر عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير مشددة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في القطاع، دون تحديد موعد لاستئناف المساعدات.
