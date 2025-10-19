منذ إعلان وقف الحرب.. ما هي حصيلة الشهداء في غزة؟

Advertisement

كشفت مصادر طبية في غزة، الأحد، حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف الحرب على القطاع في من شهر تشرين الاول الجاري.وقالت المصادر إنه تم تسجيل "51 شهيداً وأكثر من 150 مصابا منذ قرار وقف الحرب".وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى "استشهد 35 مواطنا، وإصابة 146 آخرين في غزة" منذ 11 تشرين الاول.وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب غزة منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى أكثر من 68 ألف قتيل، و170 ألف مصاب.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأنه "خلال ساعات..11 شهيداً وعدد من الجرحى جراء على الزوايدة والنصيرات وجباليا في ".وتبادلت وحركة ، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في جنوب قطاع غزة.