عربي-دولي

منذ إعلان وقف الحرب.. ما هي حصيلة الشهداء في غزة؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 12:51
كشفت مصادر طبية في غزة، الأحد، حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف الحرب على القطاع في الحادي عشر من شهر تشرين الاول الجاري.
وقالت المصادر إنه تم تسجيل "51 شهيداً وأكثر من 150 مصابا منذ قرار وقف الحرب".

وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى "استشهد 35 مواطنا، وإصابة 146 آخرين في غزة" منذ 11 تشرين الاول.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب غزة منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى أكثر من 68 ألف قتيل، و170 ألف مصاب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأنه "خلال ساعات..11 شهيداً وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على الزوايدة والنصيرات وجباليا في قطاع غزة".

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في جنوب قطاع غزة.
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 108
lebanon 24
20/10/2025 00:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة الحرب ترتفع.. أكثر من 62 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة
lebanon 24
20/10/2025 00:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الجنود إلإسرائيليين غادروا قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/10/2025 00:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: انتشال جثامين 414 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في القطاع
lebanon 24
20/10/2025 00:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24

16:42 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:41 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
