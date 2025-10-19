Advertisement

بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص

19-10-2025 | 12:55
نفّذت إيران حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لحساب إسرائيل، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية الأحد، في سياق سلسلة إعدامات يستمر تنفيذها منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو.
وذكر موقع تابع للسلطة القضائية أن "حكم الإعدام الصادر بحق جاسوس الموساد، نُفذ صباح السبت في سجن قم" الواقع جنوب طهران.

ولم يكشف القضاء الإيراني أي معلومات تتعلق بهوية الشخص أو تاريخ اعتقاله أو الجرائم المنسوبة اليه، واكتفى بالقول إنه أدين بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وهما أخطر التهم في إيران ويُعاقب عليهما بالإعدام.
