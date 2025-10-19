بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص

Advertisement

نفّذت حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لحساب ، بحسب ما أعلنت الأحد، في سياق سلسلة إعدامات يستمر تنفيذها منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو.وذكر موقع تابع للسلطة القضائية أن "حكم الإعدام الصادر بحق جاسوس ، نُفذ صباح السبت في سجن قم" الواقع جنوب .ولم يكشف أي معلومات تتعلق بهوية الشخص أو تاريخ اعتقاله أو الجرائم المنسوبة اليه، واكتفى بالقول إنه أدين بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وهما أخطر التهم في إيران ويُعاقب عليهما بالإعدام.