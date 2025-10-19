Advertisement

عربي-دولي

حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:20
Doc-P-1431448-638965020773261294.webp
Doc-P-1431448-638965020773261294.webp photos 0
أعلنت حركة حماس أنها عثرت خلال عمليات البحث المتواصلة على جثة أسير إسرائيلي.
وأكدت الحركة في بيان، الأحد، أنها ستسلم جثة الرهينة الإسرائيلية حال كانت الظروف الميدانية مهيأة.
كما حذرت من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة إسرائيل لجثث قتلاها".
