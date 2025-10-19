حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف



وأكدت الحركة في بيان، الأحد، أنها ستسلم جثة الرهينة حال كانت الظروف الميدانية مهيأة. أعلنت حركة أنها عثرت خلال عمليات البحث المتواصلة على جثة أسير إسرائيلي.وأكدت الحركة في بيان، الأحد، أنها ستسلم جثة الرهينة حال كانت الظروف الميدانية مهيأة.

كما حذرت من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة لجثث قتلاها".