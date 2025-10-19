Advertisement

عربي-دولي

في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:44
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات رفح، الأحد.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرائد ينيف كولا والرقيب أول إيتاي يافيتس، كما أُصيب جندي احتياط من وحدة هندسية تابعة لفرقة غزة بجروح خطيرة".

وأضاف: "نُقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد أُبلِغت عائلته".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24