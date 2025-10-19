في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين

Advertisement

أعلن الجيش مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات ، الأحد.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرائد ينيف والرقيب أول إيتاي يافيتس، كما أُصيب جندي احتياط من وحدة هندسية تابعة لفرقة غزة بجروح خطيرة".وأضاف: "نُقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد أُبلِغت عائلته".