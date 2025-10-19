Advertisement

عربي-دولي

برّاك: سوريا عادت إلى صفنا

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:30
علّق المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، عبر منصة اكس على العملية المشتركة بين دمشق والتحالف الدولي في منطقة الضمير بريف دمشق، والتي استهدفت خلية لتنظيم "داعش"، يوم السبت، قائلاً إن "سوريا عادت إلى صفنا".
التحالف الدولي

تحالف الدول

توم برّاك

دمشق

بريف

بري

