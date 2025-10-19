برّاك: سوريا عادت إلى صفنا

علّق المبعوث الأميركي إلى ، ، عبر منصة اكس على العملية المشتركة بين والتحالف الدولي في منطقة الضمير دمشق، والتي استهدفت خلية لتنظيم "داعش"، يوم السبت، قائلاً إن "سوريا عادت إلى صفنا".

