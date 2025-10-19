Advertisement

عربي-دولي

عن نزع سلاح حماس.. تصريح جديد من ترامب

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:38
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد وهدد مجددًا بإمكانية نزع سلاح حركة حماس في حال لم تتخلّ عن أسلحتها طواعية.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال ترامب: "إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم، سنقوم نحن بذلك". وأضاف: "إنهم عنيفون جدًا. سنرى كيف ستسير الأمور". مع ذلك، أشار الرئيس إلى أنه لا يوجد موعد محدد لتنفيذ هذه الخطوة.

وفيما يخص نشر قوات أميركية في قطاع غزة، نفى ترامب أي نية لذلك، موضحًا أنه لا حاجة لمثل هذه الخطوة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس حول خرق اتفاق وقف النار في القطاع، حيث هددت تل أبيب بالتصعيد وطالبت السكان بـ"الابتعاد عن الخط الأصفر". وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل قد تستهدف الحركة بمزيد من الضربات ردًا على انتهاكاتها المزعومة لاتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، شددت حركة حماس على التزامها بالاتفاق، مؤكدة في بيان عبر تليغرام الأحد أن الوسطاء أو الضامنين لم يقدموا أي دليل على خرق وقع من جانب الحركة.

وكان الرئيس ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بنزع سلاح حماس "بعنف"، بعد أن نفذت الحركة إعدامات بحق من قالت إنهم "متعاونون مع الجيش الإسرائيلي". (العربية)
