عن نزع سلاح حماس.. تصريح جديد من ترامب

عاد الرئيس الأميركي الأحد وهدد مجددًا بإمكانية نزع سلاح حركة في حال لم تتخلّ عن أسلحتها طواعية.وفي مقابلة مع ، قال : "إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم، سنقوم نحن بذلك". وأضاف: "إنهم عنيفون جدًا. سنرى كيف ستسير الأمور". مع ذلك، أشار الرئيس إلى أنه لا يوجد موعد محدد لتنفيذ هذه الخطوة.وفيما يخص نشر قوات أميركية في ، نفى ترامب أي نية لذلك، موضحًا أنه لا حاجة لمثل هذه الخطوة.وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين وحركة حماس حول خرق اتفاق وقف النار في القطاع، حيث هددت بالتصعيد وطالبت السكان بـ"الابتعاد عن الخط الأصفر". وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل قد تستهدف الحركة بمزيد من الضربات ردًا على انتهاكاتها المزعومة لاتفاق وقف إطلاق النار.في المقابل، شددت حركة حماس على التزامها بالاتفاق، مؤكدة في بيان عبر الأحد أن الوسطاء أو الضامنين لم يقدموا أي دليل على خرق وقع من جانب الحركة.وكان قد هدد الأسبوع الماضي بنزع سلاح حماس "بعنف"، بعد أن نفذت الحركة إعدامات بحق من قالت إنهم "متعاونون مع الجيش ". (العربية)