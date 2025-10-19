Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: لن نعطي روسيا شيئاً

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1431477-638965075097545248.webp
Doc-P-1431477-638965075097545248.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى موسكو.
Advertisement

وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض بوتين على ترامب وقف الحرب، مقابل تخلي أوكرانيا عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس. وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.
كما أكد أن كييف "لم تسعَ قط إلى الحرب بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن روسيا هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".
إلى ذلك، اعتبر أن "الحرب مستمرة فقط لأن موسكو لا تريد لها أن تنتهي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وشدد زيلينسكي على أن القوات الروسية تنفذ يومياً تقريباً مئات الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقال إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده باستخدام أكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، ونحو 50 صاروخاً من طرز مختلفة.

كذلك، أضاف أن بلاده "تواصل تعزيز دفاعاتها الجوية بالتعاون مع شركائها من خلال مبادرات مثل مشروع PURL، والاستثمارات في صناعة الدفاع الأوكرانية، سواء عبر صيغ ثنائية أو متعددة الأطراف". وختم قائلاً إنه "يعتقد أن كلمات بوتين لن توقف هذه الحرب بل يجب الضغط عليه".
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا لن ترسم حدودا جديدة لأوكرانيا
lebanon 24
20/10/2025 00:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الوفاء للمقاومة: برّاك أعطى الضوء الأخضر لاسرائيل أن تفعل ما تشاء أينما تشاء ووقت ما تشاء دفاعاً عن كيانها
lebanon 24
20/10/2025 00:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إن "شرق أوكرانيا لن يكون ورقة مساومة"
lebanon 24
20/10/2025 00:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم خلال الليل
lebanon 24
20/10/2025 00:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الأوكرانية

يوم الأحد

أوكرانيا

ترامب

بوتين

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:41 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24