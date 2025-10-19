زيلينسكي: لن نعطي روسيا شيئاً



Advertisement

وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض على وقف الحرب، مقابل تخلي عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى . وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى .وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض على وقف الحرب، مقابل تخلي عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى . وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

كما أكد أن "لم تسعَ قط إلى الحرب بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".

إلى ذلك، اعتبر أن "الحرب مستمرة فقط لأن موسكو لا تريد لها أن تنتهي"، حسبما ذكرت الوطنية (يوكرينفورم).



وشدد زيلينسكي على أن القوات الروسية تنفذ يومياً تقريباً مئات الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقال إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده باستخدام أكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، ونحو 50 صاروخاً من طرز مختلفة.



كذلك، أضاف أن بلاده "تواصل تعزيز دفاعاتها الجوية بالتعاون مع شركائها من خلال مبادرات مثل مشروع PURL، والاستثمارات في صناعة الدفاع الأوكرانية، سواء عبر صيغ ثنائية أو متعددة الأطراف". وختم قائلاً إنه "يعتقد أن كلمات بوتين لن توقف هذه الحرب بل يجب الضغط عليه".