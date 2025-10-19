24
زيلينسكي: لن نعطي روسيا شيئاً
Lebanon 24
19-10-2025
|
14:50
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى
موسكو
.
وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض
بوتين
على
ترامب
وقف الحرب، مقابل تخلي
أوكرانيا
عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى
الروس
. وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.
كما أكد أن
كييف
"لم تسعَ قط إلى الحرب بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن
روسيا
هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".
إلى ذلك، اعتبر أن "الحرب مستمرة فقط لأن موسكو لا تريد لها أن تنتهي"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء
الوطنية
الأوكرانية
(يوكرينفورم).
وشدد زيلينسكي على أن القوات الروسية تنفذ يومياً تقريباً مئات الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقال إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده باستخدام أكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، ونحو 50 صاروخاً من طرز مختلفة.
كذلك، أضاف أن بلاده "تواصل تعزيز دفاعاتها الجوية بالتعاون مع شركائها من خلال مبادرات مثل مشروع PURL، والاستثمارات في صناعة الدفاع الأوكرانية، سواء عبر صيغ ثنائية أو متعددة الأطراف". وختم قائلاً إنه "يعتقد أن كلمات بوتين لن توقف هذه الحرب بل يجب الضغط عليه".
