الحوثيون يحذرون: انهيار وقف النار في غزة سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا

أكد الحوثيون في اليمن أن أي انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدفع ثمنًا باهظًا، وستتكبد خسائر أكبر مما مضى، وفق تصريحات وشؤون المغتربين في الحكومة ، عبدالواحد أبو راس.وقال أبو راس: "نتابع عن كثب التطورات في ، والتنصل عن الالتزام بالاتفاق يستمر من خلال خروقات متكررة". وأكد على ثبات موقف الحوثيين في دعم الشعب الفلسطيني، محذرًا من أي ممارسات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف: "أي انهيار للاتفاق سيجعل العدو يدفع ثمنًا كبيرًا، وخسارته ستكون أكبر مما مضى. فصائل في غزة ليست وحدها، المعركة هي معركة الجميع، ونحن إلى جانبها ولن نخذلها مهما كانت التحديات".وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه هجماتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت غارات جوية استهدفت تحركات مجموعات تابعة لحركة ، إضافة إلى أهداف مدنية في أنحاء القطاع. (ارم نيوز)