24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحوثيون يحذرون: انهيار وقف النار في غزة سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الحوثيون في اليمن أن أي انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدفع
إسرائيل
ثمنًا باهظًا، وستتكبد خسائر أكبر مما مضى، وفق تصريحات
نائب وزير الخارجية
وشؤون المغتربين في الحكومة
اليمنية
، عبدالواحد أبو راس.
Advertisement
وقال أبو راس: "نتابع عن كثب التطورات في
قطاع غزة
، والتنصل
الإسرائيلي
عن الالتزام بالاتفاق يستمر من خلال خروقات متكررة". وأكد على ثبات موقف الحوثيين في دعم الشعب الفلسطيني، محذرًا من أي ممارسات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: "أي انهيار للاتفاق سيجعل العدو يدفع ثمنًا كبيرًا، وخسارته ستكون أكبر مما مضى. فصائل
المقاومة
في غزة ليست وحدها، المعركة هي معركة الجميع، ونحن إلى جانبها ولن نخذلها مهما كانت التحديات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه
تل أبيب
هجماتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت غارات جوية استهدفت تحركات مجموعات تابعة لحركة
حماس
، إضافة إلى أهداف مدنية في أنحاء القطاع. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: النظام الحوثي سيتعلم بالطريقة القاسية أنه سيدفع ثمنا باهظا لعدوانه على إسرائيل
Lebanon 24
نتنياهو: النظام الحوثي سيتعلم بالطريقة القاسية أنه سيدفع ثمنا باهظا لعدوانه على إسرائيل
20/10/2025 00:52:34
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: المذبحة التي ارتكبتها حماس ضدنا في 7 تشرين الأول كلفتنا ثمنا باهظا ومؤلما ويجب التحقيق ومحاسبة المقصرين
Lebanon 24
سموتريتش: المذبحة التي ارتكبتها حماس ضدنا في 7 تشرين الأول كلفتنا ثمنا باهظا ومؤلما ويجب التحقيق ومحاسبة المقصرين
20/10/2025 00:52:34
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضربات على الحوثيين في اليمن.. نتنياهو يؤكد: سيدفعون ثمنا باهظا
Lebanon 24
بعد الضربات على الحوثيين في اليمن.. نتنياهو يؤكد: سيدفعون ثمنا باهظا
20/10/2025 00:52:34
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التلغراف" عن وزير إسرائيلي: فرنسا ستدفع ثمناً باهظاً رداً على مناورات ماكرون لفرض ضغوط جديدة على إسرائيل
Lebanon 24
"التلغراف" عن وزير إسرائيلي: فرنسا ستدفع ثمناً باهظاً رداً على مناورات ماكرون لفرض ضغوط جديدة على إسرائيل
20/10/2025 00:52:34
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية
وزير الخارجية
الإسرائيلي
المقاومة
ارم نيوز
قطاع غزة
إسرائيل
اليمنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
Lebanon 24
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
16:42 | 2025-10-19
19/10/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
Lebanon 24
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
15:43 | 2025-10-19
19/10/2025 03:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
15:41 | 2025-10-19
19/10/2025 03:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
Lebanon 24
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
15:38 | 2025-10-19
19/10/2025 03:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2025-10-19
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
16:00 | 2025-10-19
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
15:43 | 2025-10-19
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
15:41 | 2025-10-19
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
15:38 | 2025-10-19
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
15:32 | 2025-10-19
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 00:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24