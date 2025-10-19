Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يحذرون: انهيار وقف النار في غزة سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:19
أكد الحوثيون في اليمن أن أي انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا، وستتكبد خسائر أكبر مما مضى، وفق تصريحات نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، عبدالواحد أبو راس.
وقال أبو راس: "نتابع عن كثب التطورات في قطاع غزة، والتنصل الإسرائيلي عن الالتزام بالاتفاق يستمر من خلال خروقات متكررة". وأكد على ثبات موقف الحوثيين في دعم الشعب الفلسطيني، محذرًا من أي ممارسات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أي انهيار للاتفاق سيجعل العدو يدفع ثمنًا كبيرًا، وخسارته ستكون أكبر مما مضى. فصائل المقاومة في غزة ليست وحدها، المعركة هي معركة الجميع، ونحن إلى جانبها ولن نخذلها مهما كانت التحديات".

وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه تل أبيب هجماتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت غارات جوية استهدفت تحركات مجموعات تابعة لحركة حماس، إضافة إلى أهداف مدنية في أنحاء القطاع. (ارم نيوز)
