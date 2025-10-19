Advertisement

عربي-دولي

بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:32
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن "سرقة اللوفر هي اعتداء على تراث نعتز به لأنه جزء من تاريخنا".
وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" الأحد: "سنستعيد الأعمال الفنية، وسيُقدم الجناة للعدالة"، مضيفاً: "نبذل قصارى جهدنا، في كل مكان، لتحقيق ذلك، بقيادة مكتب المدعي العام في باريس".
