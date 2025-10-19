Advertisement

عربي-دولي

قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:38
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب تجميد الحرب مع روسيا على طول خطوط المعركة الحالية قبل أن يدخل الجانبان في مفاوضات سلام، حتى مع استمرار فلاديمير بوتين في مطالبة كييف بالتنازل عن منطقة دونيتسك بأكملها في الشرق إلى موسكو.
جاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على شبكة "إن بي سي"، أجريت بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الجمعة، وتم بثها الأحد.
وقال: "أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد به الجنود، من خط التماس"، مضيفاً: "إذا أردنا وقف هذه الحرب والذهاب إلى مفاوضات سلام بشكل عاجل وبطريقة دبلوماسية، نحتاج إلى البقاء حيث نحن، وليس إعطاء شيء إضافي لبوتين".
