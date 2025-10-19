قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي



Advertisement

جاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على شبكة "إن بي سي"، أجريت بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي في ، الجمعة، وتم بثها الأحد. صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب تجميد الحرب مع على طول خطوط المعركة الحالية قبل أن يدخل الجانبان في مفاوضات سلام، حتى مع استمرار في مطالبة كييف بالتنازل عن منطقة دونيتسك بأكملها في الشرق إلى .جاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على شبكة "إن بي سي"، أجريت بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي في ، الجمعة، وتم بثها الأحد.

وقال: "أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد به الجنود، من خط التماس"، مضيفاً: "إذا أردنا وقف هذه الحرب والذهاب إلى مفاوضات سلام بشكل عاجل وبطريقة دبلوماسية، نحتاج إلى البقاء حيث نحن، وليس إعطاء شيء إضافي لبوتين".