صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
Lebanon 24
19-10-2025
|
16:00
photos
وجه رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي
، الحكومة بتسريع تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في
القاهرة
والجيزة إلى مشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
وشملت الخطوة إعداد قاعدة بيانات شاملة لـ192 موقعًا بمساحة إجمالية 745 فدانًا، تتضمن 110 مواقع بالقاهرة و82 بالجيزة، لتسهيل طرحها للاستثمار في قطاعات فندقية وتجارية وإدارية وسكنية، مع تحديد القيود والأنشطة المقترحة لكل موقع وتسهيل إجراءات التراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة حضره وزير الإسكان ومحافظا القاهرة والجيزة ورئيس
صندوق التنمية
الحضرية، حيث شدد مدبولي على أهمية زيادة عوائد الدولة من الأصول غير المستغلة عبر شراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشاريع السياحية تصل إلى 140 مترًا في بعض المناطق.
ويمتد كورنيش النيل على طول حوالي 40 كيلومترًا، ويجمع بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، ويستقطب ملايين السياح سنويًا. وتعد خطوة الاستثمار الجديدة جزءًا من جهود الحكومة التي بدأت منذ 2022 بمشروع "ممشى أهل مصر"، والتي تهدف إلى الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأراضي المطلة على النهر بعد عقود من الملكية الحكومية المشتتة وعدم الاستغلال الكامل لهذه المواقع الاستراتيجية.
