Advertisement

إقتصاد

صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1431499-638965118269339411.jpg
Doc-P-1431499-638965118269339411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الحكومة بتسريع تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة إلى مشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
Advertisement
 
وشملت الخطوة إعداد قاعدة بيانات شاملة لـ192 موقعًا بمساحة إجمالية 745 فدانًا، تتضمن 110 مواقع بالقاهرة و82 بالجيزة، لتسهيل طرحها للاستثمار في قطاعات فندقية وتجارية وإدارية وسكنية، مع تحديد القيود والأنشطة المقترحة لكل موقع وتسهيل إجراءات التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة حضره وزير الإسكان ومحافظا القاهرة والجيزة ورئيس صندوق التنمية الحضرية، حيث شدد مدبولي على أهمية زيادة عوائد الدولة من الأصول غير المستغلة عبر شراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشاريع السياحية تصل إلى 140 مترًا في بعض المناطق.

ويمتد كورنيش النيل على طول حوالي 40 كيلومترًا، ويجمع بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، ويستقطب ملايين السياح سنويًا. وتعد خطوة الاستثمار الجديدة جزءًا من جهود الحكومة التي بدأت منذ 2022 بمشروع "ممشى أهل مصر"، والتي تهدف إلى الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأراضي المطلة على النهر بعد عقود من الملكية الحكومية المشتتة وعدم الاستغلال الكامل لهذه المواقع الاستراتيجية.
مواضيع ذات صلة
هل يتمّ البدء ببناء مراكز بيانات عملاقة في الفضاء قريباً؟
lebanon 24
20/10/2025 00:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإستثمار بالألم".. ماذا يجري في إسرائيل بسبب حرب غزة؟
lebanon 24
20/10/2025 00:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق تجاري يمهّد لمشاريع استثمارية ضخمة بين الهند وبريطانيا
lebanon 24
20/10/2025 00:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
lebanon 24
20/10/2025 00:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

العاصمة الإدارية الجديدة

صندوق التنمية

مصطفى مدبولي

المصري مصطفى

الجيزة

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:41 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
15:19 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24