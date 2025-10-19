اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وماكرون حول تطورات غزة

بحث ولي السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في اتصال هاتفي مع ماكرون، مستجدات الأوضاع في ، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافةً إلى مناقشة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته (واس).

وأضافت الوكالة أن الجانبين استعرضا التطورات الجارية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، إلى جانب الدعوة إلى انسحاب القوات بشكل كامل من القطاع.

وشدد ولي العهد والرئيس الفرنسي على أهمية المضي قدماً نحو خطوات عملية لتحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها.