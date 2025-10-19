Advertisement

عربي-دولي

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وماكرون حول تطورات غزة

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:05
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
 
وأضافت الوكالة أن الجانبين استعرضا التطورات الجارية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، إلى جانب الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع.
 
وشدد ولي العهد والرئيس الفرنسي على أهمية المضي قدماً نحو خطوات عملية لتحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها.
 

