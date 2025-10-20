Advertisement

عربي-دولي

بعد زيارته قطاع غزة.. ماذا قال صهر الرئيس ترامب عن القطاع؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:28
وصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حال قطاعغزة عقب زيارته الاسبوع الماضي قائلا: "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك"
كما أردف قائلاً، في مقابلة مع برنامج " 60 minutes" على شبكة "سي بي أس نيوز" بثت كاملة مساء أمس الأحد:" بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقال لي ‘نهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الانقاض".
إلى ذلك، أكد مستشار ترامب الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما ان كل شيء كان مدمراً. وأضاف: إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه ".

رغم ذلك رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24