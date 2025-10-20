بعد زيارته قطاع غزة.. ماذا قال صهر الرئيس ترامب عن القطاع؟



وصف ، صهر الرئيس الأميركي ، حال قطاعغزة عقب زيارته الاسبوع الماضي قائلا: "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك"كما أردف قائلاً، في مقابلة مع برنامج " 60 minutes" على شبكة "سي بي أس نيوز" بثت كاملة مساء أمس الأحد:" بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش : يذهبون؟.. فقال لي 'نهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الانقاض".

إلى ذلك، أكد مستشار الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما ان كل شيء كان مدمراً. وأضاف: إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه ".



رغم ذلك رفض الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية.