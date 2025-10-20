27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد زيارته قطاع غزة.. ماذا قال صهر الرئيس ترامب عن القطاع؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
01:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
جاريد كوشنر
، صهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، حال قطاعغزة عقب زيارته الاسبوع الماضي قائلا: "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك"
Advertisement
كما أردف قائلاً، في مقابلة مع برنامج " 60 minutes" على شبكة "سي بي أس نيوز" بثت كاملة مساء أمس الأحد:" بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش
الإسرائيلي
:
إلى أين
يذهبون؟.. فقال لي ‘نهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الانقاض".
إلى ذلك، أكد مستشار
ترامب
الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما ان كل شيء كان مدمراً. وأضاف: إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه ".
رغم ذلك رفض
كوشنر
الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيتكلم مع قطر بشأن مقترح التهدئة في قطاع غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيتكلم مع قطر بشأن مقترح التهدئة في قطاع غزة
20/10/2025 12:57:34
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
20/10/2025 12:57:34
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ليحكم التاريخ.. ماذا قال ترامب عن بوتين وزيلينسكي؟
Lebanon 24
ليحكم التاريخ.. ماذا قال ترامب عن بوتين وزيلينسكي؟
20/10/2025 12:57:34
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الألمانية: الأنباء عن عمليات إعدام تنفذها حماس في قطاع غزة تمثّل إرهابًا ضد سكان القطاع
Lebanon 24
الخارجية الألمانية: الأنباء عن عمليات إعدام تنفذها حماس في قطاع غزة تمثّل إرهابًا ضد سكان القطاع
20/10/2025 12:57:34
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
جاريد كوشنر
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
إلى أين
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
05:14 | 2025-10-20
20/10/2025 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:52 | 2025-10-20
20/10/2025 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:43 | 2025-10-20
20/10/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:40 | 2025-10-20
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:14 | 2025-10-20
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
04:52 | 2025-10-20
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:43 | 2025-10-20
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:34 | 2025-10-20
بناء على تعليمات كاتس.. الجيش الإسرائيلي بدأ ترسيم حدود الخط الأصفر داخل غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24