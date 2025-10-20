Advertisement

عربي-دولي

غضب في الشارع الجزائري.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1431567-638965461936527390.webp
Doc-P-1431567-638965461936527390.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار فيديو نشرته مجموعة من الشبان في الجزائر عاصفة من الجدل على مدى اليومين الماضيين، بعد أن كشفوا فيه عن تعرضهم للطرد من دار الأيتام بدرارية جنوب العاصمة، عقب بلوغهم سن الثامنة عشرة، في تطبيق صارم للقانون يمنع استمرار الإقامة بعد سنّ الرشد.
Advertisement
وقال الشبان في المقطع المصور الذي انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إن بعضهم جرى إخراجه فعلاً من الدار، بينما ينتظر آخرون المصير ذاته خلال أسابيع، رغم أن معظمهم لا يملك مأوى ولا مصادر دخل، وبعضهم يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا.

كما وجّه المتحدثون رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون قائلين: "ألسنا أبناء الوطن مثلما يقال لنا؟ الخطأ الذي ارتكبه أولياؤنا قد يتكرر بفعل هذه الظروف، لا نعرف مصيرنا ولا حقنا، هناك حتى فتيات يُطردن بالقوة العمومية من دور الأيتام".

وطالبوا السلطات بتمديد إقامتهم في المركز إلى حين إيجاد حلول بديلة، مشيرين إلى أن بعض المراكز الأخرى سمحت بتسوية أوضاع المقيمين فيها، "باستثناء مركز درارية".
ردّ رسمي من الهلال الأحمر
ما أثار موجة تعاطف شعبي معهم، ودفعالهلال الأحمر الجزائري، المشرف على دار الأيتام بدرارية، إلى إصدار بيان أوضح فيه أن "قرية الأطفال تأوي قانونياً القُصّر فقط، ولا يمكنها إيواء البالغين بعد سن الثامنة عشرة".

لكن رغم ذلك، أشار إلى أنه تمّ "توفير مناصب عمل للشباب ومرافقتهم حتى بعد مغادرتهم القرية، بما في ذلك كراء سنة أو سنتين للسكن". وأكد أن "بقاء شبان تجاوزوا السن القانونية داخل القرية يُضرّ بالمصلحة الفضلى للأطفال الآخرين"، لافتاً إلى أن الإدارة تعاملت "بمرونة وإنسانية تفوق ما يفرضه القانون"، لكنها ستحتفظ بحقها القانوني تجاه من "يشوّه الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
فراغ قانوني يفاقم الأزمة
من جهته، أوضح المحامي فريد صابري لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن الأزمة ناتجة عن "فراغ قانوني"، إذ لا يمنح التشريع الجزائري الحالي بدائل واضحة لنزلاء دور الأيتام بعد بلوغهم سن الرشد.

كما أشار إلى أن القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، "يوفر الحماية حتى سن الثامنة عشرة فقط، وبعدها يجد الشاب نفسه بلا مأوى أو مورد رزق".

وأضاف صابري أن "الشباب يُجبرون على مغادرة المراكز دون ضمانات للعيش الكريم، مما يجعلهم عرضة لمخاطر الشارع"، داعياً إلى "إقرار مسار انتقالي يضمن السكن والعمل لهذه الفئة".
مواضيع ذات صلة
لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي
lebanon 24
20/10/2025 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
lebanon 24
20/10/2025 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالقفطان الجزائري.. ديمة قندلفت تتألق في الجزائر
lebanon 24
20/10/2025 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
lebanon 24
20/10/2025 12:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الهلال الأحمر

الجزائري

من جهته

الجزائر

الهلال

الكريم

شيرين

أوليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:40 | 2025-10-20
05:40 | 2025-10-20
05:14 | 2025-10-20
04:52 | 2025-10-20
04:43 | 2025-10-20
04:34 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24