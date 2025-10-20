27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غضب في الشارع الجزائري.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
20-10-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار فيديو نشرته مجموعة من الشبان في
الجزائر
عاصفة من الجدل على مدى اليومين الماضيين، بعد أن كشفوا فيه عن تعرضهم للطرد من دار الأيتام بدرارية جنوب العاصمة، عقب بلوغهم سن الثامنة عشرة، في تطبيق صارم للقانون يمنع استمرار الإقامة بعد سنّ الرشد.
Advertisement
وقال الشبان في المقطع المصور الذي انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إن بعضهم جرى إخراجه فعلاً من الدار، بينما ينتظر آخرون المصير ذاته خلال أسابيع، رغم أن معظمهم لا يملك مأوى ولا مصادر دخل، وبعضهم يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا.
كما وجّه المتحدثون رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون قائلين: "ألسنا أبناء الوطن مثلما يقال لنا؟ الخطأ الذي ارتكبه أولياؤنا قد يتكرر بفعل هذه الظروف، لا نعرف مصيرنا ولا حقنا، هناك حتى فتيات يُطردن بالقوة العمومية من دور الأيتام".
وطالبوا السلطات بتمديد إقامتهم في المركز إلى حين إيجاد حلول بديلة، مشيرين إلى أن بعض المراكز الأخرى سمحت بتسوية أوضاع المقيمين فيها، "باستثناء مركز درارية".
ردّ رسمي من
الهلال الأحمر
ما أثار موجة تعاطف شعبي معهم، ودفعالهلال الأحمر
الجزائري
، المشرف على دار الأيتام بدرارية، إلى إصدار بيان أوضح فيه أن "قرية الأطفال تأوي قانونياً القُصّر فقط، ولا يمكنها إيواء البالغين بعد سن الثامنة عشرة".
لكن رغم ذلك، أشار إلى أنه تمّ "توفير مناصب عمل للشباب ومرافقتهم حتى بعد مغادرتهم القرية، بما في ذلك كراء سنة أو سنتين للسكن". وأكد أن "بقاء شبان تجاوزوا السن القانونية داخل القرية يُضرّ بالمصلحة الفضلى للأطفال الآخرين"، لافتاً إلى أن الإدارة تعاملت "بمرونة وإنسانية تفوق ما يفرضه القانون"، لكنها ستحتفظ بحقها القانوني تجاه من "يشوّه الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
فراغ قانوني يفاقم الأزمة
من جهته
، أوضح المحامي فريد صابري لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن الأزمة ناتجة عن "فراغ قانوني"، إذ لا يمنح التشريع الجزائري الحالي بدائل واضحة لنزلاء دور الأيتام بعد بلوغهم سن الرشد.
كما أشار إلى أن القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، "يوفر الحماية حتى سن الثامنة عشرة فقط، وبعدها يجد الشاب نفسه بلا مأوى أو مورد رزق".
وأضاف صابري أن "الشباب يُجبرون على مغادرة المراكز دون ضمانات للعيش
الكريم
، مما يجعلهم عرضة لمخاطر الشارع"، داعياً إلى "إقرار مسار انتقالي يضمن السكن والعمل لهذه الفئة".
مواضيع ذات صلة
لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي
Lebanon 24
لوكورنو يبدأ مهمته كرئيس وزراء وسط غضب الشارع الفرنسي
20/10/2025 12:57:41
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
20/10/2025 12:57:41
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالقفطان الجزائري.. ديمة قندلفت تتألق في الجزائر
Lebanon 24
بالقفطان الجزائري.. ديمة قندلفت تتألق في الجزائر
20/10/2025 12:57:41
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
Lebanon 24
الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة
20/10/2025 12:57:41
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر
الجزائري
من جهته
الجزائر
الهلال
الكريم
شيرين
أوليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
05:14 | 2025-10-20
20/10/2025 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:52 | 2025-10-20
20/10/2025 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:43 | 2025-10-20
20/10/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:40 | 2025-10-20
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:14 | 2025-10-20
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
04:52 | 2025-10-20
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:43 | 2025-10-20
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:34 | 2025-10-20
بناء على تعليمات كاتس.. الجيش الإسرائيلي بدأ ترسيم حدود الخط الأصفر داخل غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24