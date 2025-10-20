بناء على تعليمات كاتس.. الجيش الإسرائيلي بدأ ترسيم حدود الخط الأصفر داخل غزة

Advertisement

بناء على تعليمات ، بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ترسيم حدود الخط الأصفر داخل .وأظهر مقطع فيديو للقناة 12 ، آليات تحمل حواجز تكتسي باللون الأصفر.وحسب صحيفة " هيوم"، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوجيه رسالة واضحة إلى قادة في غزة عبر آلية الرقابة الأميركية، جاء فيها أنه "يجب على كل عنصر من حماس يعثر عليه خلف الخط الأصفر في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل إخلاء المنطقة فورا".وأضاف كاتس: "يتحمل قادة حماس مسؤولية أي حادث. سيكون كل من يبقى في المنطقة هدفا للهجوم من دون سابق إنذار، وذلك لتمكين قوات الجيش الإسرائيلي من العمل بحرية وفورا ضد أي تهديد".وفي الواقع، لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على كل هذه المساحة بقوات برية، بل تتمركز العديد من قواته قرب الحدود مع إسرائيل.وفي المراحل المستقبلية المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار، سيسحب الجيش الإسرائيلي قواته بشكل أكبر من القطاع.