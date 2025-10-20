Advertisement

عربي-دولي

تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا

Lebanon 24
20-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1431750-638965707327730041.jpeg
Doc-P-1431750-638965707327730041.jpeg photos 0
ذكرت "العربية"، أنّ جهاز الأمن الداخلي السوريّ اكتشف سجناً سرياً للنظام السابق تحت الأراضي الزراعية في قرية البويضة قرب المخرم في ريف حمص الشرقي.
ووُجِدَت سراديب يصل عمقها إلى أكثر من 40 متراً تحت الأرض في السجن السريّ.

واتضح أن هذا السجن كان يستخدم من قبل النظام السابق والفصائل الموالية له.

وأكدت المعلومات أن السجن المكتشف كان يستخدم لإخفاء معتقلين والتواري عن الأنظار.
 
 
 
ريف حمص

البوي

