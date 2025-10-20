تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ جهاز الأمن الداخلي السوريّ اكتشف سجناً سرياً للنظام السابق تحت الأراضي الزراعية في قرية البويضة قرب المخرم في الشرقي.ووُجِدَت سراديب يصل عمقها إلى أكثر من 40 متراً تحت الأرض في السجن السريّ.واتضح أن هذا السجن كان يستخدم من قبل النظام السابق والفصائل الموالية له.وأكدت المعلومات أن السجن المكتشف كان يستخدم لإخفاء معتقلين والتواري عن الأنظار.