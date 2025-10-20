Advertisement

إقتصاد

الصين.. اجتماع للحزب الشيوعي يحدد مسار السنوات المقبلة

Lebanon 24
20-10-2025 | 09:20
بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين، أولى جلسات اجتماع قيادي مغلق للحزب الشيوعي الصيني، تستمر لأربعة أيام، يشارك فيها كبار المسؤولين لمناقشة الخطط الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، استهل شي الاجتماع بتقديم تقرير عمل وتقديم ملاحظاته على الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستحدد أهداف الصين للسنوات الخمس المقبلة (2026-2030).

ويراقب المحللون والمستثمرون هذا الاجتماع عن كثب، بحثاً عن دلالات حول كيفية تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى مؤشرات على تغييرات هيكلية لتعزيز استهلاك المواطنين وإدارة مجتمع متقدم في العمر.

ويأتي الاجتماع وسط أوضاع اقتصادية متعثرة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، نتيجة تباطؤ الإنفاق المحلي، وأزمة مستمرة في قطاع العقارات، إضافة إلى توترات تجارية مع الولايات المتحدة.

وتشمل أهداف الخطة الخمسية المزمع إقرارها، تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والقوة العسكرية والاقتصادية، والتحول الاجتماعي والبيئي. ومن المتوقع أن يصدر الحزب وثيقة رسمية مفصلة بنتائج الاجتماع يوم الخميس المقبل.

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أبطأ نمو منذ نفس الفترة من العام الماضي، ما يضيف ضغوطاً على صانعي القرار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي خلال السنوات القادمة.
 
(الجزيرة)
