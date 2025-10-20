24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن بلجيكا والبنك المركزي
الأوروبي
يعارضان فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا.
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية باستثناء ألمانيا، مثقلة بالديون ولا يمكنها تحويل أموال إلى
أوكرانيا
أكثر مما يطلبه حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضافت أن معظم الأموال المجمدة موجودة في بلجيكا، ولديها مخاوف من العواقب القانونية لاستخدام هذه الأصول، بينما يخشى البنك المركزي الأوروبي أن تضر هذه الخطوة باليورو.
في هذا السياق، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في 10 أيلول الماضي أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، ولكنها ستستخدمها لإقراض أوكرانيا.
يذكر أن معظم الأصول السيادية الروسية المجمدة في
أوروبا
أي أكثر من 200 مليار يورو بقليل، يحتفظ بها في منصة "يوروكلير" في بلجيكا، وقد عارضت المؤسسة مرارا مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلاء
روسيا
على الأصول الأوروبية أو البلجيكية في أجزاء أخرى من العالم من خلال إجراءات قانونية، فيما اعتبرت روسيا تجميد أصولها السيادية "سرقة"، كما سبق وحذر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
من أن النظام المالي والاقتصادي العالمي سيتدمر وأن نزعة الانفصالية الاقتصادية لن تزداد إلا شدة إذا سرق الغرب الأصول الروسية المجمدة.
وفي السياق نفسه أكد
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف مرارا أن
موسكو
سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمت مصادرة أموالها.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تخوّف
Lebanon 24
تخوّف
20/10/2025 20:50:20
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
Lebanon 24
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
20/10/2025 20:50:20
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: على بوتين أن يعلم أن كل هجوم سيؤدي لاستخدام أصول روسيا وفرض عقوبات جديدة
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: على بوتين أن يعلم أن كل هجوم سيؤدي لاستخدام أصول روسيا وفرض عقوبات جديدة
20/10/2025 20:50:20
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
Lebanon 24
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
20/10/2025 20:50:20
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزير الخارجية الروسي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وزير الخارجية
روسيا اليوم
أوكرانيا
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
12:17 | 2025-10-20
20/10/2025 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا.. تفاصيل يرويها تقرير!
Lebanon 24
هكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا.. تفاصيل يرويها تقرير!
12:00 | 2025-10-20
20/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
Lebanon 24
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
11:46 | 2025-10-20
20/10/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوفر يُغلق لليوم الثاني.. فرنسا تطلق مطاردة واسعة للمتورطين
Lebanon 24
اللوفر يُغلق لليوم الثاني.. فرنسا تطلق مطاردة واسعة للمتورطين
11:35 | 2025-10-20
20/10/2025 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
Lebanon 24
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
11:29 | 2025-10-20
20/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:17 | 2025-10-20
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
12:00 | 2025-10-20
هكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا.. تفاصيل يرويها تقرير!
11:46 | 2025-10-20
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
11:35 | 2025-10-20
اللوفر يُغلق لليوم الثاني.. فرنسا تطلق مطاردة واسعة للمتورطين
11:29 | 2025-10-20
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
11:11 | 2025-10-20
هذا ما يريده ترامب من بوتين وزيلينسكي
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24