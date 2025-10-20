Advertisement

إقتصاد

تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1431777-638965761180882821.jpg
Doc-P-1431777-638965761180882821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن بلجيكا والبنك المركزي الأوروبي يعارضان فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية باستثناء ألمانيا، مثقلة بالديون ولا يمكنها تحويل أموال إلى أوكرانيا أكثر مما يطلبه حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضافت أن معظم الأموال المجمدة موجودة في بلجيكا، ولديها مخاوف من العواقب القانونية لاستخدام هذه الأصول، بينما يخشى البنك المركزي الأوروبي أن تضر هذه الخطوة باليورو.
 
في هذا السياق، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في 10 أيلول الماضي أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، ولكنها ستستخدمها لإقراض أوكرانيا.

يذكر أن معظم الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا أي أكثر من 200 مليار يورو بقليل، يحتفظ بها في منصة "يوروكلير" في بلجيكا، وقد عارضت المؤسسة مرارا مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلاء روسيا على الأصول الأوروبية أو البلجيكية في أجزاء أخرى من العالم من خلال إجراءات قانونية، فيما اعتبرت روسيا تجميد أصولها السيادية "سرقة"، كما سبق وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن النظام المالي والاقتصادي العالمي سيتدمر وأن نزعة الانفصالية الاقتصادية لن تزداد إلا شدة إذا سرق الغرب الأصول الروسية المجمدة.

وفي السياق نفسه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمت مصادرة أموالها.

(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تخوّف
lebanon 24
20/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات عسكرية مصرية في سيناء تخوفًا من تدفق نازحين من غزة
lebanon 24
20/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: على بوتين أن يعلم أن كل هجوم سيؤدي لاستخدام أصول روسيا وفرض عقوبات جديدة
lebanon 24
20/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
lebanon 24
20/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وزير الخارجية الروسي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

روسيا اليوم

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:29 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24