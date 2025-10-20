تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟



وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية باستثناء ألمانيا، مثقلة بالديون ولا يمكنها تحويل أموال إلى أكثر مما يطلبه حلف شمال الأطلسي "الناتو". أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن بلجيكا والبنك المركزي يعارضان فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية باستثناء ألمانيا، مثقلة بالديون ولا يمكنها تحويل أموال إلى أكثر مما يطلبه حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت أن معظم الأموال المجمدة موجودة في بلجيكا، ولديها مخاوف من العواقب القانونية لاستخدام هذه الأصول، بينما يخشى البنك المركزي الأوروبي أن تضر هذه الخطوة باليورو.

في هذا السياق، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في 10 أيلول الماضي أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، ولكنها ستستخدمها لإقراض أوكرانيا.



يذكر أن معظم الأصول السيادية الروسية المجمدة في أي أكثر من 200 مليار يورو بقليل، يحتفظ بها في منصة "يوروكلير" في بلجيكا، وقد عارضت المؤسسة مرارا مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلاء على الأصول الأوروبية أو البلجيكية في أجزاء أخرى من العالم من خلال إجراءات قانونية، فيما اعتبرت روسيا تجميد أصولها السيادية "سرقة"، كما سبق وحذر من أن النظام المالي والاقتصادي العالمي سيتدمر وأن نزعة الانفصالية الاقتصادية لن تزداد إلا شدة إذا سرق الغرب الأصول الروسية المجمدة.



وفي السياق نفسه أكد سيرغي لافروف مرارا أن سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمت مصادرة أموالها.



(روسيا اليوم)