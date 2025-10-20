عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام

Advertisement

أفادت صحيفة "صنداي تايمز"، أنّ الأمير يُخطّط عند إعتلائه العرش، لاستبعاد الأمير أندرو من كافة جوانب الحياة الملكية، بما في ذلك مراسم تتويجه والفعاليات الرسمية والعائلية الكبرى.ويُقال إنّ قرار الأمير ويليام سيطال أيضاً زوجة أندرو السابقة ، التي ستُستبعد بدورها من كافة المناسبات الملكية بسبب ارتباطها هي الأخرى برجل الأعمال الأميركي المدان بالاتجار الجنسي إبستين.