عربي-دولي
هذا ما يريده ترامب من بوتين وزيلينسكي
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه يعتقد أن على القوات الروسية والأوكرانية وقف الأعمال القتالية والبقاء على خط التماس الحالي، في طرحٍ من شأنه أن يُبقي مساحات واسعة من الأراضي
الأوكرانية
تحت السيطرة
الروسية.
Advertisement
وأوضح للصحفيين، ليل الأحد، أن الطرفين "يجب أن يوقفا القتال" على أن تُحل "التفاصيل" المتعلقة بالأراضي في محادثات لاحقة، مضيفًا: "78% من الأراضي تحت سيطرة
روسيا
. يمكنهم التفاوض بشأنها لاحقًا" قبل أن يختصر موقفه بالقول: "لتُترك كما هي".
وفي تصريح سابق لشبكة "
فوكس نيوز
" في اليوم نفسه، أكد
ترامب
أن إنهاء الصراع سيفضي إلى تنازل
كييف
عن أراضٍ لموسكو. وعلى الجانب الروسي، تكررت الإشارة إلى أن "العملية العسكرية الخاصة" ستنتهي بتحقق أهدافها، وتشمل نزع سلاح
أوكرانيا
و"اجتثاث
النازية
"، وترسيخ حيادها، والاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض.
