هذا ما يريده ترامب من بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن على القوات الروسية والأوكرانية وقف الأعمال القتالية والبقاء على خط التماس الحالي، في طرحٍ من شأنه أن يُبقي مساحات واسعة من الأراضي الروسية.

وأوضح للصحفيين، ليل الأحد، أن الطرفين "يجب أن يوقفا القتال" على أن تُحل "التفاصيل" المتعلقة بالأراضي في محادثات لاحقة، مضيفًا: "78% من الأراضي تحت سيطرة . يمكنهم التفاوض بشأنها لاحقًا" قبل أن يختصر موقفه بالقول: "لتُترك كما هي".



وفي تصريح سابق لشبكة " " في اليوم نفسه، أكد أن إنهاء الصراع سيفضي إلى تنازل عن أراضٍ لموسكو. وعلى الجانب الروسي، تكررت الإشارة إلى أن "العملية العسكرية الخاصة" ستنتهي بتحقق أهدافها، وتشمل نزع سلاح و"اجتثاث "، وترسيخ حيادها، والاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض.



