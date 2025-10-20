24
أزمة تهز إسرائيل: "أرض الميعاد" أمام خطر وجودي
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:00
كشفت معطيات جديدة للكنيست
الإسرائيلي
عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الهجرة منذ عام 2020، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة في ظل غياب خطة حكومية واضحة لمعالجتها.
ووفق تقرير
مركز البحوث
والمعلومات في
الكنيست
، سجلت
إسرائيل
خلال السنوات الأخيرة فارقًا سلبيًا في ميزان الهجرة بلغ نحو 146 ألف شخص غادروا البلاد دون عودة.
وأوضح التقرير أن عام 2023 شكّل نقطة تحول، إذ غادر 83 ألف إسرائيلي بزيادة 39% عن العام السابق، عقب حرب غزة في أكتوبر 2023 وما رافقها من توترات أمنية وانقسام داخلي.
ومن يناير حتى
أغسطس
2024، غادر نحو 50 ألف شخص، وهو رقم مماثل للفترة ذاتها من 2023، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للهجرة.
في المقابل، تراجع عدد العائدين إلى 24,200 في 2023 مقارنة بـ29,600 في 2022، فيما لم يتجاوز 12,100 حتى أغسطس 2024، ليرتفع الفارق السلبي إلى 58,600 شخص في 2023 و36,900 حتى أغسطس 2024.
ووصف رئيس
لجنة الكنيست
للهجرة،
جلعاد
كريف، الظاهرة بأنها "تسونامي ديموغرافي"، معتبرًا أنها "نتيجة مباشرة لسياسات عمّقت الانقسام وأهملت
الجبهة المدنية
"، محذرًا من تفاقمها مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لا تملك خطة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، ما يفاقم الأزمة الديموغرافية ويثير قلقًا متزايدًا داخل الأوساط
الإسرائيلية
.
