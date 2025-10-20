Advertisement

عربي-دولي

أزمة تهز إسرائيل: "أرض الميعاد" أمام خطر وجودي

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1431827-638965854079903019.jpeg
Doc-P-1431827-638965854079903019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معطيات جديدة للكنيست الإسرائيلي عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الهجرة منذ عام 2020، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة في ظل غياب خطة حكومية واضحة لمعالجتها.
Advertisement
ووفق تقرير مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، سجلت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة فارقًا سلبيًا في ميزان الهجرة بلغ نحو 146 ألف شخص غادروا البلاد دون عودة.
وأوضح التقرير أن عام 2023 شكّل نقطة تحول، إذ غادر 83 ألف إسرائيلي بزيادة 39% عن العام السابق، عقب حرب غزة في أكتوبر 2023 وما رافقها من توترات أمنية وانقسام داخلي.
ومن يناير حتى أغسطس 2024، غادر نحو 50 ألف شخص، وهو رقم مماثل للفترة ذاتها من 2023، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للهجرة.
في المقابل، تراجع عدد العائدين إلى 24,200 في 2023 مقارنة بـ29,600 في 2022، فيما لم يتجاوز 12,100 حتى أغسطس 2024، ليرتفع الفارق السلبي إلى 58,600 شخص في 2023 و36,900 حتى أغسطس 2024.
ووصف رئيس لجنة الكنيست للهجرة، جلعاد كريف، الظاهرة بأنها "تسونامي ديموغرافي"، معتبرًا أنها "نتيجة مباشرة لسياسات عمّقت الانقسام وأهملت الجبهة المدنية"، محذرًا من تفاقمها مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لا تملك خطة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، ما يفاقم الأزمة الديموغرافية ويثير قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الإسرائيلية.
 
مواضيع ذات صلة
أزمة سياسية في الافق عقب "احتفال صخرة الروشة" وسلام يُلغي مواعيده في السرايا
lebanon 24
20/10/2025 23:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
lebanon 24
20/10/2025 23:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صناعة السيارات الألمانية أمام أزمة ثقة: الموردون في حالة "تشاؤم تاريخي"
lebanon 24
20/10/2025 23:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية "يعرض وجود إسرائيل للخطر"
lebanon 24
20/10/2025 23:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبهة المدنية

لجنة الكنيست

مركز البحوث

أرض الميعاد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-10-20
16:27 | 2025-10-20
16:15 | 2025-10-20
16:12 | 2025-10-20
16:07 | 2025-10-20
15:56 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24