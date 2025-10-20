24
عربي-دولي
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
Lebanon 24
20-10-2025
|
12:17
A-
A+
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه سيبحث مع رئيس الوزراء الأسترالي اليوم ملفات عدة، من بينها العلاقات التجارية وصفقة الغواصات، معلنًا أن
الولايات المتحدة
"ستوقّع اليوم مع أستراليا اتفاقًا بشأن
المعادن
النادرة". وأكد أنّ "صفقة الغواصات مع أستراليا يمكن أن تشكّل رادعًا للصين".
وفي ما يخص بكين، شدّد
ترامب
على أنّ "
الصين
ستدفع رسومًا جمركية قدرها 155% إذا لم توقّع معنا اتفاقًا بحلول الأول من الشهر المقبل"، مضيفًا: "الصين تعاملنا الآن باحترام كبير، وإذا لم نبرم صفقة معًا سأفرض رسومًا إضافية عليها بنسبة 100%". وتابع: "أستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، وكانت عاملًا رئيسيًا في إنهاء الحروب التي تمكنت من وقفها"، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة "متقدمة على الصين في كل شيء باستثناء عدد السفن الحربية"، وأنّ "لجيشينا الأميركي والأسترالي يتعاونان بشكل وثيق".
وعن
الشرق الأوسط
، قال ترامب: "ما كنا لِنُبرم اتفاقًا في الشرق الأوسط لو لم نقصف منشآت
إيران
النووية"، مشيرًا إلى أنّ "طيارينا قالوا لي إنهم تمرّنوا 22 عامًا على قصف منشآت إيران النووية".
وبشأن غزة، أوضح: "لن أرسل جنودًا إلى غزة، وهناك دول كثيرة وقّعت على اتفاق إنهاء الحرب". وأضاف: "
إسرائيل
مستعدة لمعالجة وضع
حماس
لو أردت ذلك، وسيتم
القضاء
على حماس إذا خرقت الاتفاق"، معتبرًا أن ما جرى في غزة "غير مرتبط بقيادة حماس بل ببعض المتمرّدين… فقد قتلوا الكثيرين وهذه مجموعة عنيفة".
وختم ترامب بالإشارة إلى معادلة الضغط المتبادل مع بكين: "الصين تهدّدنا بالمعادن النادرة، ونحن نهدّدها بالرسوم الجمركية… ولدينا أدوات أخرى".
