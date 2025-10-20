ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"

Advertisement

وفي ما يخص بكين، شدّد على أنّ " ستدفع رسومًا جمركية قدرها 155% إذا لم توقّع معنا اتفاقًا بحلول الأول من الشهر المقبل"، مضيفًا: "الصين تعاملنا الآن باحترام كبير، وإذا لم نبرم صفقة معًا سأفرض رسومًا إضافية عليها بنسبة 100%". وتابع: "أستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، وكانت عاملًا رئيسيًا في إنهاء الحروب التي تمكنت من وقفها"، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة "متقدمة على الصين في كل شيء باستثناء عدد السفن الحربية"، وأنّ "لجيشينا الأميركي والأسترالي يتعاونان بشكل وثيق".وعن ، قال ترامب: "ما كنا لِنُبرم اتفاقًا في الشرق الأوسط لو لم نقصف منشآت النووية"، مشيرًا إلى أنّ "طيارينا قالوا لي إنهم تمرّنوا 22 عامًا على قصف منشآت إيران النووية".