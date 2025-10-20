Advertisement

عربي-دولي

أوضاع صعبة تعيشها مدينة فاشر السودانية

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:46
قالت "المنظمة الدولية للهجرة" يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 1510 أشخاص فرّوا من مدينة الفاشر في غرب السودان خلال خمسة أيام بسبب تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت الوكالة الأممية في بيان أن النزوح وقع في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل المدينة وفي محيطها.
وأضافت "الهجرة الدولية" أن النازحين توزّعوا على مواقع مختلفة في الفاشر وطويلة بشمال دارفور، محذّرة من أن "الوضع يظل متوترًا ومتقلّبًا، ما يثير المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكر الجيش السوداني في بيان أنه صدّ هجومًا لقوات الدعم السريع على الفاشر من ثلاثة اتجاهات، مُوقعًا "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". من جانبها، قالت "المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور" الأحد إن مئات الأسر النازحة من الفاشر وصلت إلى طويلة وسط "ظروف إنسانية مزرية"، وحثّت المنظمات الإنسانية الدولية على "التحرّك العاجل لتقديم المساعدات والمساعدة للنازحين الذين يفتقرون إلى أبسط الضروريات".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا منذ نيسان 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 14 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما تُقدّر أبحاث من جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا. (الاناضول)
