أوضاع صعبة تعيشها مدينة فاشر السودانية

Advertisement

وأضافت "الهجرة الدولية" أن توزّعوا على مواقع مختلفة في الفاشر وطويلة بشمال دارفور، محذّرة من أن "الوضع يظل متوترًا ومتقلّبًا، ما يثير المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية".وفي وقت سابق الاثنين، ذكر الجيش السوداني في بيان أنه صدّ هجومًا لقوات الدعم السريع على الفاشر من ثلاثة اتجاهات، مُوقعًا "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". من جانبها، قالت "المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور" الأحد إن مئات الأسر النازحة من الفاشر وصلت إلى طويلة وسط "ظروف إنسانية مزرية"، وحثّت المنظمات على "التحرّك العاجل لتقديم المساعدات والمساعدة للنازحين الذين يفتقرون إلى أبسط الضروريات".ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا منذ نيسان 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 14 مليونًا، بحسب والسلطات المحلية، فيما تُقدّر أبحاث من جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا. (الاناضول)