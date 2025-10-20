فتح تعود إلى غزة بعد عام من خطة "شرم الشيخ"

Advertisement

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن السلطة الوطنية ستستأنف عملها في ، مؤكدًا التزامها بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد عام من تنفيذ خطة شرم الشيخ.وأضاف صيدم، في حوار مع "إرم نيو"، أن الخطة تشمل تفاصيل قد تشهد بعض التعقيدات، لكنه أعرب عن أمله في نجاحها بما يضمن خدمة ويفشل أي محاولات لإعادة استعمار الأراضي الفلسطينية.وأوضح أن السلطة ليست جديدة على قطاع غزة، حيث كانت تدير معظم القطاعات والمشاريع التطويرية سابقًا، مؤكّدًا أنها تستأنف عملها الطبيعي دون أن تعتبر نفسها “عائدة” للمشهد.وحول الإصلاحات، أكد صيدم استمرار برنامج الإصلاح الفلسطيني لضمان نجاح الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل، مشددًا على أن الإصلاحات فلسطينية صرفة.أما بشأن الانتخابات، فأوضح صيدم أن السلطة ملتزمة بإجرائها خلال عام من تنفيذ خطة شرم الشيخ، بعد تحقيق وقف إطلاق نار شامل، واستئناف السلطة عملها في غزة، وضمان الترابط الإداري مع .ورأى صيدم أن رفض لأي دور للسلطة في غزة يأتي ضمن محاولاته لعزل القطاع ومنع قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين يشكل خطوة عملية نحو استعادة الحقوق الفلسطينية.وأشار إلى أن السلطة ستعمل بالتنسيق مع كافة الفصائل لضمان وحدة وطنية وترتيب أوضاع الفلسطينيين، بما يعزز قدرتها على إدارة القطاع واستعادة العمل الحكومي بشكل منظم وفعّال.