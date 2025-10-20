Advertisement

عربي-دولي

فتح تعود إلى غزة بعد عام من خطة "شرم الشيخ"

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1431876-638965924555224051.jpg
Doc-P-1431876-638965924555224051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستستأنف عملها في قطاع غزة، مؤكدًا التزامها بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد عام من تنفيذ خطة شرم الشيخ.
Advertisement

وأضاف صيدم، في حوار مع "إرم نيو"، أن الخطة تشمل تفاصيل قد تشهد بعض التعقيدات، لكنه أعرب عن أمله في نجاحها بما يضمن خدمة الفلسطينيين ويفشل أي محاولات لإعادة استعمار الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن السلطة ليست جديدة على قطاع غزة، حيث كانت تدير معظم القطاعات والمشاريع التطويرية سابقًا، مؤكّدًا أنها تستأنف عملها الطبيعي دون أن تعتبر نفسها “عائدة” للمشهد.

وحول الإصلاحات، أكد صيدم استمرار برنامج الإصلاح الفلسطيني لضمان نجاح الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بشكل أفضل، مشددًا على أن الإصلاحات فلسطينية صرفة.

أما بشأن الانتخابات، فأوضح صيدم أن السلطة ملتزمة بإجرائها خلال عام من تنفيذ خطة شرم الشيخ، بعد تحقيق وقف إطلاق نار شامل، واستئناف السلطة عملها في غزة، وضمان الترابط الإداري مع الضفة الغربية.

ورأى صيدم أن رفض نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة يأتي ضمن محاولاته لعزل القطاع ومنع قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين يشكل خطوة عملية نحو استعادة الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن السلطة ستعمل بالتنسيق مع كافة الفصائل لضمان وحدة وطنية وترتيب أوضاع الفلسطينيين، بما يعزز قدرتها على إدارة القطاع واستعادة العمل الحكومي بشكل منظم وفعّال.
 
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة المباحثات الموسعة في شرم الشيخ بشأن خطة غزة
lebanon 24
20/10/2025 23:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
lebanon 24
20/10/2025 23:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة
lebanon 24
20/10/2025 23:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يكشف سبب غياب إيران عن قمة "شرم الشيخ"!
lebanon 24
20/10/2025 23:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الفلسطينيين

دولة فلسطين

الفلسطينية

حركة فتح

قطاع غزة

نتنياهو

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-10-20
16:27 | 2025-10-20
16:15 | 2025-10-20
16:12 | 2025-10-20
16:07 | 2025-10-20
16:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24