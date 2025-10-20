Advertisement

عربي-دولي

حريق وانجراف ناقلة غاز في خليج عدن… وإنقاذ طاقمها مستمر

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:50
قالت مصادر أمنية بحرية إن عملية إنقاذ جارية لناقلة غاز البترول المسال "إم.في فالكون"، التي لا تزال النيران مشتعلة فيها بعدما جنحت في خليج عدن إثر انفجار وقع على متنها في 18 تشرين الأول.
وأوضحت المصادر، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس)، أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن، لكن المؤشرات الأولية ترجّح ارتباطه بالحمولة. وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون محمّلة بالكامل وقت الحادث، ما أجبر معظم أفراد طاقمها الـ26 على مغادرتها.

ولا يزال اثنان من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، بينما جرى انتشال الآخرين بواسطة سفن تجارية عابرة ونقلهم إلى جيبوتي وهم بحالة جيدة. وذكرت "أسبيدس" أن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ، فيما أفادت مصادر بحرية بوجود سفينة إطفاء إلى جوار الناقلة لمؤازرة الجهود.

ووقعت الحادثة بينما كانت "إم.في فالكون" تُبحر قبالة اليمن في مسارها من ميناء صحار العُماني إلى جيبوتي.
 
ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مسؤول في وزارة الدفاع التابعة للجماعة نفي أي صلة لهم بالانفجار، في وقت تستمر فيه محاولات السيطرة على الحريق وسحب السفينة. (سكاي نيوز)
