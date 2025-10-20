حريق وانجراف ناقلة غاز في خليج عدن… وإنقاذ طاقمها مستمر

Advertisement

وأوضحت المصادر، إلى جانب بعثة البحرية (أسبيدس)، أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن، لكن المؤشرات الأولية ترجّح ارتباطه بالحمولة. وكانت الناقلة التي ترفع علم محمّلة بالكامل وقت الحادث، ما أجبر معظم أفراد طاقمها الـ26 على مغادرتها.ولا يزال اثنان من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، بينما جرى انتشال الآخرين بواسطة سفن تجارية عابرة ونقلهم إلى جيبوتي وهم بحالة جيدة. وذكرت "أسبيدس" أن تتولى عملية الإنقاذ، فيما أفادت مصادر بحرية بوجود سفينة إطفاء إلى جوار الناقلة لمؤازرة الجهود.ووقعت الحادثة بينما كانت "إم.في فالكون" تُبحر قبالة اليمن في مسارها من ميناء صحار العُماني إلى جيبوتي.