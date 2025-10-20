بريطانيا تستعد لنشر قواتها في أوكرانيا عند التوصل لاتفاق سلام

Advertisement

وخلال محاضرة سنوية في بلدية لندن حول الدفاع والأمن، قال هيلي: "إذا تمكن الرئيس الأميركي من التوصل إلى اتفاق سلام، فسنكون مستعدين لضمان استقرار طويل الأمد، وهذا سيتطلب منا الاستثمار والتحضير لنشر القوات".وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت بالفعل ملايين الجنيهات الإسترلينية للتحضيرات المحتملة لنشر قواتها في أوكرانيا، مع تقدير تكلفة العملية بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 134 مليون دولار).ويواصل قادة "تحالف الراغبين" مناقشة مسألة الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف، ومن بينها إرسال قوات إلى أوكرانيا كضمانة، في حين أكد الرئيس الأميركي في أعقاب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من قادة في بواشنطن منتصف الشهر الماضي، دعمه لإنهاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل وبشكل جذري، موضحا أن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها كييف لن تكون مشابهة لتلك الموجودة في حلف "الناتو"، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأراضي الأوكرانية خلال فترة رئاسته.من جانبها، شددت الروسية على أن أي سيناريو لنشر قوات دول "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول لدى موسكو قطعا وهو محفوف بخطر تصعيد حاد.ووصفت الوزارة سابقا التصريحات التي ترد من بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بهذا الشأن بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.