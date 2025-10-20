Advertisement

عربي-دولي

ستكلف 250 مليون دولار.. هدم جزء من البيت الأبيض لبناء "قاعة رقص" يريدها ترامب

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:48
Doc-P-1431967-638966261262995755.jpg
Doc-P-1431967-638966261262995755.jpg photos 0
على الرغم من عدم حصوله على موافقة وكالة فيدرالية تشرف على مثل هذه المشاريع، بدأ البيت الأبيض أمس هدم جزء من الجناح الشرقي، الذي يعد المقر التقليدي للسيدة الأولى، لبناء قاعة الرقص التي يريدها الرئيس دونالد ترامب بتكلفة 250 مليون دولار.
وأظهرت صور لعمليات الهدم معدات البناء وهي تقتحم واجهة الجناح الشرقي، في حين كانت النوافذ وأجزاء أخرى من المبنى متناثرة على الأرض، وشاهد بعض الصحفيين العملية من حديقة قرب وزارة الخزانة المجاورة للجناح الشرقي، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن ترامب عن بدء أعمال البناء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى المشروع أثناء استقباله أبطال دوري الجامعات للبيسبول لعام 2025 في الغرفة الشرقية، قائلا إن العمل يجري "تماما خلفنا".

وأضاف ترامب: "لدينا الكثير من أعمال البناء الجارية، قد تسمعونها من وقت لآخر... لقد بدأت اليوم فقط".

ويمضي البيت الأبيض في تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم أنه لم يحصل بعد على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط في العاصمة، وهي الهيئة التي توافق على أعمال البناء والتجديدات الكبرى في مباني الحكومة بمنطقة واشنطن.

وقال رئيس اللجنة ويل شارف، وهو أيضا سكرتير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي ترامب، خلال اجتماع اللجنة في أيلول الماضي، إن الوكالة لا تملك صلاحية على أعمال الهدم أو التحضير للموقع في المباني الفيدرالية.

وأضاف شارف: "ما نتعامل معه هو في الأساس البناء الرأسي".


وقال البيت الأبيض إنه سيكشف لاحقا عن أسماء الممولين الذين ساهموا في بناء القاعة، لكنه لم يفعل ذلك بعد.
 
