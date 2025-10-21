قبل يوم واحد من إعادة افتتاحه.. مسيّرات تغير على محيط مطار الخرطوم

Advertisement

قبل من الموعد المحدد لإعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية، أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار في وقت مبكر من الثلاثاء.وقال شهود لوكالة "فرانس برس"، إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب ، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي.وأغلق المطار منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023.