عربي-دولي

قبل يوم واحد من إعادة افتتاحه.. مسيّرات تغير على محيط مطار الخرطوم

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:30
قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية، أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار السودان في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال شهود لوكالة "فرانس برس"، إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأغلق المطار منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023. 




