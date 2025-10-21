Advertisement

عربي-دولي

في منطقة غير مأهولة.. العثور على سجن تحت الأرض استخدمه نظام الأسد في ريف حمص (صور)

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:10
تمكنت قوات الأمن السورية من العثور على سجن تحت الأرض في ريف حمص غربي سوريا في منطقة قاحلة غير مأهولة، كان يستخدمه نظام الرئيس السابق بشار الأسد لاحتجاز المدنيين خلال سنوات الحرب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وعُثر على السجن شمالي قرية بويضة السلمية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي، وفق الوكالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
وأشار معاون مدير منطقة المخرم عمر الموسى إلى أن اكتشاف السجن جاء قبل نحو 10 أيام أثناء قيام دوريات الشرطة بعمليات تفتيش وبحث عن أماكن يشتبه باستخدامها لأغراض مشبوهة في المنطقة.

ولفت الموسى إلى أن "السجن مخبأ تحت الأرض ومزود بباب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات مثل فرش إسفنجية وأغطية صوفية وأدوات تستخدم في التعذيب مثل العصي والحبال".

وأضاف الموسى أن الموقع يتصل ببعضه بنفق بعمق 5 أمتار وطول 40 مترا.
 
