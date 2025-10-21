في منطقة غير مأهولة.. العثور على سجن تحت الأرض استخدمه نظام الأسد في ريف حمص (صور)



Advertisement

وعُثر على السجن شمالي قرية بويضة السلمية في منطقة المخرم حمص الشرقي، وفق الوكالة. تمكنت من العثور على سجن تحت الأرض في ريف حمص غربي في منطقة قاحلة غير مأهولة، كان يستخدمه نظام الرئيس السابق لاحتجاز المدنيين خلال سنوات الحرب، بحسب ما أفادت .وعُثر على السجن شمالي قرية بويضة السلمية في منطقة المخرم حمص الشرقي، وفق الوكالة.

وأشار معاون مدير منطقة المخرم عمر إلى أن اكتشاف السجن جاء قبل نحو 10 أيام أثناء قيام دوريات الشرطة بعمليات تفتيش وبحث عن أماكن يشتبه باستخدامها لأغراض مشبوهة في المنطقة.



ولفت الموسى إلى أن "السجن مخبأ تحت الأرض ومزود بباب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات مثل فرش إسفنجية وأغطية صوفية وأدوات تستخدم في التعذيب مثل العصي والحبال".



وأضاف الموسى أن الموقع يتصل ببعضه بنفق بعمق 5 أمتار وطول 40 مترا.