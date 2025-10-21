Advertisement

عربي-دولي

بشأن جثمان السنوار.. هذا ما اقترحته وزيرة إسرائيلية

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:24
كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، أنها اقترحت حرق جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي قتل في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو عام.
وقالت في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" الإسرائيلية المتشددة إنها طرحت المقترح خلال اجتماع عقد مؤخرا للمجلس الوزاري الأمني المصغر.

وأشارت ريغيف إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتل عام 2011 على يد قوات خاصة أميركية وألقي جثمانه في البحر: "اعتقدت أنه يجب علينا أن نفعل تماما ما فعله الأميركيون مع بن لادن. طرحت هذا الاقتراح في المجلس الوزاري. هناك رموز لا يجب إعادتها".

وأضافت: "لأننا نفهم الشرق الأوسط ونعرف ما يحدث في هذه المنطقة، يمكنني القول إنني لن أرغب في رؤية السنوار يُدفن في أي مرحلة من المراحل".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يعتقد أن اقتراح ريغيف "قيد المراجعة" من جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لكن الوزيرة قالت إن فكرتها لم تناقش خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن حماس طالبت بإعادة جثماني يحيى السنوار وشقيقه محمد.

وكانت إسرائيل قد رفضت سابقا الإفراج عن جثمان السنوار، الذي نقل إلى موقع سري بعد مقتله.




