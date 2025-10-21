بشأن جثمان السنوار.. هذا ما اقترحته وزيرة إسرائيلية

Advertisement

كشفت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، أنها اقترحت حرق جثمان زعيم حركة يحيى السنوار الذي قتل في جنوبي قبل نحو عام.وقالت في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" الإسرائيلية المتشددة إنها طرحت المقترح خلال اجتماع عقد مؤخرا للمجلس الوزاري الأمني المصغر.وأشارت ريغيف إلى زعيم تنظيم أسامة بن لادن، الذي قتل عام 2011 على يد قوات خاصة أميركية وألقي جثمانه في البحر: "اعتقدت أنه يجب علينا أن نفعل تماما ما فعله الأميركيون مع بن لادن. طرحت هذا الاقتراح في المجلس الوزاري. هناك رموز لا يجب إعادتها".وأضافت: "لأننا نفهم ونعرف ما يحدث في هذه المنطقة، يمكنني القول إنني لن أرغب في رؤية السنوار يُدفن في أي مرحلة من المراحل".وبحسب صحيفة " " الإسرائيلية، يعتقد أن اقتراح ريغيف "قيد المراجعة" من جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لكن قالت إن فكرتها لم تناقش خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر.وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، ذكرت صحيفة " " الأميركية أن حماس طالبت بإعادة جثماني يحيى السنوار وشقيقه محمد.وكانت قد رفضت سابقا الإفراج عن جثمان السنوار، الذي نقل إلى موقع سري بعد مقتله.