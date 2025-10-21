27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن جثمان السنوار.. هذا ما اقترحته وزيرة إسرائيلية
Lebanon 24
21-10-2025
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وزيرة المواصلات
الإسرائيلية
ميري ريغيف، أنها اقترحت حرق جثمان زعيم حركة
حماس
يحيى السنوار الذي قتل في
رفح
جنوبي
قطاع غزة
قبل نحو عام.
Advertisement
وقالت في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" الإسرائيلية المتشددة إنها طرحت المقترح خلال اجتماع عقد مؤخرا للمجلس الوزاري الأمني المصغر.
وأشارت ريغيف إلى زعيم تنظيم
القاعدة
أسامة بن لادن، الذي قتل عام 2011 على يد قوات خاصة أميركية وألقي جثمانه في البحر: "اعتقدت أنه يجب علينا أن نفعل تماما ما فعله الأميركيون مع بن لادن. طرحت هذا الاقتراح في المجلس الوزاري. هناك رموز لا يجب إعادتها".
وأضافت: "لأننا نفهم
الشرق الأوسط
ونعرف ما يحدث في هذه المنطقة، يمكنني القول إنني لن أرغب في رؤية السنوار يُدفن في أي مرحلة من المراحل".
وبحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيلية، يعتقد أن اقتراح ريغيف "قيد المراجعة" من جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لكن
الوزيرة
قالت إن فكرتها لم تناقش خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر.
وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية أن حماس طالبت بإعادة جثماني يحيى السنوار وشقيقه محمد.
وكانت
إسرائيل
قد رفضت سابقا الإفراج عن جثمان السنوار، الذي نقل إلى موقع سري بعد مقتله.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثمان أحد المختطفين في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثمان أحد المختطفين في غزة
21/10/2025 14:01:32
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة
21/10/2025 14:01:32
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: هذا ما أبلغته لرئيس الجمهوريّة بشأن وضع الكهرباء
Lebanon 24
وزير الطاقة: هذا ما أبلغته لرئيس الجمهوريّة بشأن وضع الكهرباء
21/10/2025 14:01:32
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: قواتنا في غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: قواتنا في غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين
21/10/2025 14:01:32
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
يديعوت أحرونوت
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
وول ستريت
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟
Lebanon 24
"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟
07:00 | 2025-10-21
21/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيكون دوق يورك الجديد؟
Lebanon 24
من سيكون دوق يورك الجديد؟
06:40 | 2025-10-21
21/10/2025 06:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة
Lebanon 24
عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة
06:15 | 2025-10-21
21/10/2025 06:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأزمة الماليّة في لبنان... ماذا قال حاكم مصرف سوريا المركزيّ؟
Lebanon 24
عن الأزمة الماليّة في لبنان... ماذا قال حاكم مصرف سوريا المركزيّ؟
05:20 | 2025-10-21
21/10/2025 05:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
Lebanon 24
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
05:13 | 2025-10-21
21/10/2025 05:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-10-21
"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟
06:40 | 2025-10-21
من سيكون دوق يورك الجديد؟
06:15 | 2025-10-21
عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة
05:20 | 2025-10-21
عن الأزمة الماليّة في لبنان... ماذا قال حاكم مصرف سوريا المركزيّ؟
05:13 | 2025-10-21
كيف سيقضي ساركوزي أيامه في السجن؟
05:09 | 2025-10-21
الطيار أُصيب بجروحٍ... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما جرى على متنها
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 14:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24