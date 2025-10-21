27
عربي-دولي
الطيار أُصيب بجروحٍ... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما جرى على متنها
Lebanon 24
21-10-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت طائرة تابعة لخطوط "
يونايتد
إيرلاينز
" بشكلٍ إضطراريّ، أثناء رحلتها من دنفر إلى
لوس أنجلوس
، بعدما اصطدمت بزجاجها الأماميّ قطعة يشتبه بأنها من الحطام الفضائي.
وأُصيب الطيار بجروح في ذراعه نتيجة تطاير شظايا زجاج داخل قمرة القيادة، بينما لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 130 راكبا بأذى.
ووفقا لبيان صادر عن الشركة، انحرفت الطائرة عن مسارها إلى
مطار سولت ليك سيتي
حيث تخضع حاليا للإصلاحات. (روسيا اليوم)
