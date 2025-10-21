الطيار أُصيب بجروحٍ... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما جرى على متنها

هبطت طائرة تابعة لخطوط " " بشكلٍ إضطراريّ، أثناء رحلتها من دنفر إلى ، بعدما اصطدمت بزجاجها الأماميّ قطعة يشتبه بأنها من الحطام الفضائي.

وأُصيب الطيار بجروح في ذراعه نتيجة تطاير شظايا زجاج داخل قمرة القيادة، بينما لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 130 راكبا بأذى.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، انحرفت الطائرة عن مسارها إلى حيث تخضع حاليا للإصلاحات. (روسيا اليوم)