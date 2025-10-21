Advertisement

عربي-دولي

عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة

Lebanon 24
21-10-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1432141-638966494816026477.png
Doc-P-1432141-638966494816026477.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى مصر جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "بأسرع وقت ممكن"، لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، حسبما قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
Advertisement

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا ناشونال"، قال عبد العاطي إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وأضاف أنه "لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة".

وقال: "نحتاج أولا إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه الخطة، ولإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها".

وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن مصر "على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة" سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال "تفويض واضح". (سكاي نيوز عربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
عبد العاطي: نتحرك بثبات نحو إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
21/10/2025 16:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصري: الوزير بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع ويتكوف التطورات فى قطاع غزة والملف النووى الإيرانى وجهود خفض التصعيد
lebanon 24
21/10/2025 16:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش هاتفيا مع نظيريه الإيطالي والألماني جهود مصر وقطر الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
21/10/2025 16:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني
lebanon 24
21/10/2025 16:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

في أسرع وقت ممكن

بدر عبد العاطي

وزير الخارجية

الأمن الدولي

مجلس السلام

مجلس الأمن

عبد العاطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:23 | 2025-10-21
09:03 | 2025-10-21
08:46 | 2025-10-21
08:17 | 2025-10-21
08:00 | 2025-10-21
07:55 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24