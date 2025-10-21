عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة

Advertisement

تسعى مصر جاهدة لاستصدار قرار من "بأسرع وقت ممكن"، لإنشاء قوة حفظ سلام في ، حسبما قال .وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا ناشونال"، قال إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وأضاف أنه "لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة".وقال: "نحتاج أولا إلى استصدار قرار من لإقرار هذه الخطة، ولإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها".وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن مصر "على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة" سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال "تفويض واضح". (سكاي نيوز عربية)