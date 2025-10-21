"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة " تايمز" الأميركية، قالت نقلاً عن مسؤولين في ، إنّ "هناك قلقاً داخل الأميركيّ من احتمال انسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت الصحيفة أنّ "الاستراتيجية الحالية هي محاولة نائب وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منع من إستئناف الحرب".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنّ "ترامب يعتقد حالياً أنّ قادة " " مستعدّون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات الحركة".

وقال مسؤول أميركيّ كبير آخر للصحيفة، إنّ "ويتكوف وجاريد كوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وإن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار". (عربي 21)