عربي-دولي

"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، إنّ "هناك قلقاً داخل إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت الصحيفة أنّ "الاستراتيجية الحالية هي محاولة نائب ترامب وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منع نتنياهو من إستئناف الحرب".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنّ "ترامب يعتقد حالياً أنّ قادة "حماس" مستعدّون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات الحركة".
وقال مسؤول أميركيّ كبير آخر للصحيفة، إنّ "ويتكوف وجاريد كوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وإن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار". (عربي 21)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24