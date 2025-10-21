25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الإتّفاق في خطر"... ما الذي تخشاه أميركا في غزة؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية، قالت نقلاً عن مسؤولين في
البيت الأبيض
، إنّ "هناك قلقاً داخل
إدارة الرئيس
الأميركيّ
دونالد ترامب
من احتمال انسحاب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
Advertisement
وأضافت الصحيفة أنّ "الاستراتيجية الحالية هي محاولة نائب
ترامب
وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منع
نتنياهو
من إستئناف الحرب".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنّ "ترامب يعتقد حالياً أنّ قادة "
حماس
" مستعدّون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات الحركة".
وقال مسؤول أميركيّ كبير آخر للصحيفة، إنّ "ويتكوف وجاريد كوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وإن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"
Lebanon 24
واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"
21/10/2025 19:00:09
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
21/10/2025 19:00:09
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
21/10/2025 19:00:09
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر: الادعاء الذي نقلته أكسيوس "محاولة يائسة" للإضرار بعلاقتنا مع أميركا
Lebanon 24
قطر: الادعاء الذي نقلته أكسيوس "محاولة يائسة" للإضرار بعلاقتنا مع أميركا
21/10/2025 19:00:09
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
البيت الأبيض
دارة الرئيس
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بزشكيان: تحقق الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية يفشل المؤامرات
Lebanon 24
بزشكيان: تحقق الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية يفشل المؤامرات
11:53 | 2025-10-21
21/10/2025 11:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الحظر
Lebanon 24
بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الحظر
11:39 | 2025-10-21
21/10/2025 11:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان أوكرانيان في رومانيا
Lebanon 24
إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان أوكرانيان في رومانيا
10:45 | 2025-10-21
21/10/2025 10:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
10:30 | 2025-10-21
21/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
15:15 | 2025-10-20
20/10/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:53 | 2025-10-21
بزشكيان: تحقق الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية يفشل المؤامرات
11:43 | 2025-10-21
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:39 | 2025-10-21
بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الحظر
10:45 | 2025-10-21
إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان أوكرانيان في رومانيا
10:30 | 2025-10-21
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
10:23 | 2025-10-21
زاخاروفا للصحفيين: لا تشاركوا في هذه المهزلة الإعلامية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 19:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24