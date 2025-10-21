25
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
Lebanon 24
21-10-2025
|
07:17
كشفت
الأجهزة الأمنية
المصريّة، أن لصوصاً استغلوا أعمال ترميم في
مسجد
في منطقة العطارين في
الاسكندرية
، وقاموا بحفر نفق يمتدّ لعشرات الأمتار باتجاه مكتب بريد "العوايد" المجاور، لسرقة أموال المكتب.
ولاحظ أحد الأهالي إنبعاث أصوات حفر خلال ساعات الليل، فأبلغ الشرطة التي انتقلت فورا إلى الموقع، لتكتشف النفق وأدوات الحفر والمواد المستخدمة في الحادث.
وأغلقت السلطات النفق وفتحت تحقيقًا عاجلاً لكشف هوية الفاعلين، وشدّدت الإجراءات الأمنية حول
مكتب البريد
والمسجد. (العربية)
