Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1432160-638966533762046899.jpg
Doc-P-1432160-638966533762046899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الأجهزة الأمنية المصريّة، أن لصوصاً استغلوا أعمال ترميم في مسجد في منطقة العطارين في الاسكندرية، وقاموا بحفر نفق يمتدّ لعشرات الأمتار باتجاه مكتب بريد "العوايد" المجاور، لسرقة أموال المكتب.
Advertisement

ولاحظ أحد الأهالي إنبعاث أصوات حفر خلال ساعات الليل، فأبلغ الشرطة التي انتقلت فورا إلى الموقع، لتكتشف النفق وأدوات الحفر والمواد المستخدمة في الحادث.

وأغلقت السلطات النفق وفتحت تحقيقًا عاجلاً لكشف هوية الفاعلين، وشدّدت الإجراءات الأمنية حول مكتب البريد والمسجد. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في بلد عربي.. جلسة تصوير زفاف داخل مسجد تُثير جدلاً واسعاً (صور)
lebanon 24
21/10/2025 19:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير داخل باحة مسجد التقوى في طرابلس
lebanon 24
21/10/2025 19:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربيّة... طوابير أمام المصارف: أين أموالنا؟
lebanon 24
21/10/2025 19:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف عصابة سرقة دراجات آلية في جبل لبنان ومصادرة أسلحة ومبالغ مالية
lebanon 24
21/10/2025 19:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الأجهزة الأمنية

مكتب البريد

الاسكندرية

مكتب بري

العطار

المسجد

العطا

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:53 | 2025-10-21
11:43 | 2025-10-21
11:39 | 2025-10-21
10:45 | 2025-10-21
10:30 | 2025-10-21
10:23 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24