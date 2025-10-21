في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد

Advertisement

كشفت المصريّة، أن لصوصاً استغلوا أعمال ترميم في في منطقة العطارين في ، وقاموا بحفر نفق يمتدّ لعشرات الأمتار باتجاه مكتب بريد "العوايد" المجاور، لسرقة أموال المكتب.ولاحظ أحد الأهالي إنبعاث أصوات حفر خلال ساعات الليل، فأبلغ الشرطة التي انتقلت فورا إلى الموقع، لتكتشف النفق وأدوات الحفر والمواد المستخدمة في الحادث.