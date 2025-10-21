Advertisement

إقتصاد

بينها دول عربيّة... إليكم قائمة بأبرز الدول التي تعتمد في اقتصادها على التعدين

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:00
Doc-P-1432165-638966549586535688.jpg
Doc-P-1432165-638966549586535688.jpg photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ موريتانيا تصدّرت الدول العربية بمساهمة قطاع التعدين في الأنشطة الاقتصادية، فيما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأولى عالميّاً، وذلك بحسب المؤشر العالمي لمساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية، الصادر في نسخته السابعة عن المجلس الدولي للتعدين والمعادن.
وفي ما يلي تصنيف أكثر 5 دول عربية يعتمد اقتصادها على قطاع التعدين:

- موريتانيا: 91.5 نقطة
- البحرين: 80.6 نقطة
- السودان: 34.5 نقطة
- سلطنة عمان: 33.3 نقطة
- المغرب: 28.5 نقطة
 
وفي ما يلي تصنيف أكثر 10 دول يعتمد اقتصادها على قطاع التعدين:

- الكونغو: 97 نقطة
- مالي: 94.2 نقطة
- منغوليا: 92.7 نقطة
- زيمبابوي: 91.5 نقطة
- موريتانيا: 91.5 نقطة
 
- ليبيريا: 91.2 نقطة
- بوركينا فاسو: 90 نقطة
- سيرليون: 88.8 نقطة
- طاجيكستان: 86.1 نقطة 
- كاليدونيا الجديدة: 83.3 نقطة
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاع نسبة مساهمة القطاع المعدني في اقتصاديات بعض الدول، ولاسيما الكونغو وسيراليون بسبب ارتفاع أسعار كافة المعادن المسجلة المستخرجة في هاتين الدولتين وزيادة معظمها في الإنتاج مع ارتفاع مساهمة المعادن في نسبة الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد أمر حيوي للعديد من الدول، خاصة تلك التي يعتمد نموها ومعيشة سكانها بشكل كبير على هذا القطاع. (روسيا اليوم)
