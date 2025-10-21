Advertisement

عربي-دولي

طائرة للمخابرات المصرية هبطت في إسرائيل... من كان على متنها؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1432182-638966585317432328.jpeg
Doc-P-1432182-638966585317432328.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، عن هبوط طائرة خاصة تابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية في إسرائيل، بعد إقلاعها من القاهرة.
Advertisement


وتشير المعطيات إلى أن الطائرة سبق وأن استخدمت في رحلات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، لا سيما خلال مراحل سابقة من مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، حيث كانت تنقله بين القاهرة والدوحة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
طائرة صينية تهبط اضطرارياً في روسيا وعلى متنها أكثر من 300 راكب
lebanon 24
21/10/2025 19:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيار أُصيب بجروحٍ... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما جرى على متنها
lebanon 24
21/10/2025 19:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل
lebanon 24
21/10/2025 19:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد حماس أبدى تخوفه للمخابرات المصرية من إمكانية عدم التزام إسرائيل بخطة ترامب وطالب بضمانات قوية (الحدث)
lebanon 24
21/10/2025 19:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس المخابرات

العامة المصرية

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حسن رشاد

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-21
11:53 | 2025-10-21
11:43 | 2025-10-21
11:39 | 2025-10-21
10:45 | 2025-10-21
10:30 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24