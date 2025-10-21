هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟

رصدت الجيولوجية هزة أرضية بلغت قوتها 5.35 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط ، وذلك عبر للرصد الزلزالي التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن عملية الرصد تمت من خلال منظومة محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق السعودية، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتحليل الأنشطة الزلزالية بشكل فوري.



وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 11:02 صباحا ولم يسجل أي تأثير على الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن فرق الرصد تواصل متابعة البيانات الصادرة عن الشبكة بالتنسيق مع الجهات المختصة. (روسيا اليوم)