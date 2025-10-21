Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1432187-638966596065918225.jpg
Doc-P-1432187-638966596065918225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بلغت قوتها 5.35 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط إيران، وذلك عبر الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لها.
Advertisement
 
وأوضحت الهيئة أن عملية الرصد تمت من خلال منظومة محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق السعودية، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتحليل الأنشطة الزلزالية بشكل فوري.

وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 11:02 صباحا ولم يسجل أي تأثير على الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن فرق الرصد تواصل متابعة البيانات الصادرة عن الشبكة بالتنسيق مع الجهات المختصة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
lebanon 24
21/10/2025 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
lebanon 24
21/10/2025 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال ضرب وسط إيران.. إليكم كم بلغت قوته
lebanon 24
21/10/2025 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضية قوية ضربت اليونان وشعر بها سكان العاصمة أثينا
lebanon 24
21/10/2025 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الشبكة الوطنية

هيئة المساحة

روسيا اليوم

السعودية

السعود

روسيا

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-21
11:53 | 2025-10-21
11:43 | 2025-10-21
11:39 | 2025-10-21
10:45 | 2025-10-21
10:30 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24