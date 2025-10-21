25
عربي-دولي
هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت
هيئة المساحة
الجيولوجية
السعودية
هزة أرضية بلغت قوتها 5.35 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط
إيران
، وذلك عبر
الشبكة الوطنية
للرصد الزلزالي التابعة لها.
وأوضحت الهيئة أن عملية الرصد تمت من خلال منظومة محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق السعودية، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتحليل الأنشطة الزلزالية بشكل فوري.
وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 11:02 صباحا ولم يسجل أي تأثير على الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن فرق الرصد تواصل متابعة البيانات الصادرة عن الشبكة بالتنسيق مع الجهات المختصة. (روسيا اليوم)
