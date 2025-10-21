Advertisement

بالصورة... ماذا أهدى اردوغان لأمير الكويت؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:23
تلقى أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم، هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبارة عن سيارة كهربائية من نوع "توغ" من الصناعات الوطنية التركية.
وأهدى الرئيس التركي أمير الكويت السيارة تعبيرا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين. (روسيا اليوم)
 
 
 
<a class='entities-links' href='/entity/1911786694/أردوغان/ar/1?utm_term=PublicFigures-أردوغان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-أردوغان&id=163068&catid=0&pagetype=PublicFigures'>أردوغان</a> يهدي أمير الكويت سيارة كهربائية تركية الصنع من نوع "توغ"
