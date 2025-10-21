بالصورة... ماذا أهدى اردوغان لأمير الكويت؟

Advertisement

تلقى أمير الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم، هدية من الرئيس ، عبارة عن سيارة كهربائية من نوع "توغ" من الصناعات الوطنية .وأهدى الرئيس التركي أمير الكويت السيارة تعبيرا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التي تربط البلدين. (روسيا اليوم)