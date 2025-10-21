Advertisement

بريطانيا ترفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الارهاب

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:39
أزالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية". وأوضحت لندن أن الخطوة تأتي ضمن "الاستجابة للتطورات في سوريا".
كانت الحكومة البريطانية قد أشارت في كانون الاول  الماضي إلى احتمال إعادة النظر في قرار الحظر. وفي حزيران الماضي، ألغت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية.
