بعد الحرب الكبيرة.. جيل جديد من الصواريخ الإسرائيلية

كشفت شركة الصناعات الجوية (IAI) رسميًا عن نظام "ألفا هيت"، وهو جيل جديد من الصواريخ المضادة للدبابات الموجّهة بالليزر.

وأوضحت الشركة أن تطوير النظام جاء استجابةً لطلب متزايد على صواريخ دقيقة وفعّالة بمدى يزيد على 20 كيلومترًا، ويُصنَّف كنظام هجومي مضاد يتيح ضرب الأهداف من مسافة آمنة خارج نطاق تهديد العدو.

وبحسب الإعلان، يمكن إطلاق صاروخ "ألفا هيت" من مركبة أو مروحية ومن دون الحاجة إلى خط رؤية مباشر مع الهدف، على أن يُوجَّه نحو الهدف باستخدام نظام تحديد المواقع "GPS" الذي تُجريه أو الجوية.



وبيّن المصدر أن النظام يتميز بسهولة تشغيله ولا يتطلّب تدريبًا لأكثر من أسبوع للمشغلين، بحسب صحيفة "معاريف".



وأشارت الشركة إلى أن تقنية التوجيه بالليزر تُعد، كما أثبتت النزاعات الأخيرة حول العالم، أسلوب توجيه أكثر موثوقية مقارنةً بالبدائل المتاحة في السوق، إذ تمكّن القوات من التغلب على تحديات حجب نظام تحديد المواقع العالمي وقيود خط الرؤية.



وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية ، بواز ليفي، خلال الصاروخ الجديد قائلا: "يعكس هذا النظام التزامنا بتزويد عملائنا بحلول متطورة ذات خبرة مثبتة، استجابةً للاحتياجات المتغيرة لساحة المعركة الحديثة".



وأضاف: "نحن فخورون بالكشف عن صاروخ طُوّر بناءً على عقود من المعرفة والخبرة في مجال الصواريخ وتقنيات التوجيه بالليزر، يعكس هذا التطور قدرتنا على توفير حلول فعّالة للمساعدة على مواجهة تحديات ".



من جانبه، قال نائب مدير قسم أنظمة الصواريخ والفضاء في الصناعات الجوية الإسرائيلية، جاي بار-ليف: "طُوِّر نظام "ألفا هيت" لتلبية احتياجات عملائنا، مع زيادة مدى الصاروخ وتحسين كفاءته، مع خبرة تشغيلية مثبتة، ويُلبّي النظام الطلب العالمي على أنظمة صاروخية دقيقة وفعّالة بأسعار تنافسية". (ارم)